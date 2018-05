Piana : altopascio



Mercato e buoi dei paesi tuoi

domenica, 13 maggio 2018, 21:26

di cinzia guidetti

Nuovo mercato ad Altopascio al posto dell’appuntamento con quello del Bric & Brac che l’amministrazione ha deciso di togliere perché non riscuoteva più successo. Dei 25 banchi del nuovo “Mercato della domenica”, che ci dovevano essere in via Cavour, nel centro di Altopascio, solo nove si sono presentati perché il meteo non aveva messo bel tempo. La pioggia ha iniziato a cadere intorno alle 20 salvando i presenti che già prima delle 19 avevano comunque iniziato a smontare. Il costo del suolo pubblico era di 20 euro e dato che “in zona c’erano altri mercati con un costo del suolo pubblico di 5 euro inferiore, nel dubbio altri sono andati da altre parti. Forse per la prima volta il suolo doveva essere gratuito” suggeriscono i negozianti di Altopascio.

Dei nove banchi che erano presenti al mercato tutti ne hanno parlato bene: “La qualità ottima - commentano i commercianti di Altopascio e del mercato - però il problema è che la gente non c’era. Quella che c’era era poca, anche se “bella””.

Alla domanda avete venduto c’è chi si è accontentato di aver ripreso i soldi del suolo pubblico, chi ha storto il naso poco convinto, e chi ha eluso la domanda dicendo che comunque il problema era sola la poca presenza di persone.

“Se non si lavora non si torna - ha commentato una persona che aveva il banco -. La gente che c’era era bella, purtroppo non molta. Tanti stranieri, pochi italiani. Belli i banchi, c’erano cose raffinate. Alcuni sembravano delle proprie e vere vetrine”.

“Chi ha lavorato è stato il banco dei fiori – ha notato uno dei commercianti -. Oggi era la festa della mamma e lui ha venduto più di tutti anche se c’erano in paese negozi che facevano gli sconti per lo stesso motivo”.

C’è anche chi si dice soddisfatto della giornata: “Sì è stata positiva - esordisce uno dei commercianti di via Cavour –. Oggi ho venduto rispetto a ieri che non battuto neanche uno scontrino”.

Altri invece hanno commentato in senso negativo: “Non ho venduto molto e comunque un mercato con nove banchi non è un mercato. Non c’erano persone. Veramente una delusione”.

“Comunque si è vista gente nuova in centro e questo è un buon segno anche se comunque siamo delusi da questo mercatino. Il paese era morto. Noi siamo delusi” hanno commentato i commercianti di Altopascio.