Messi a dimora 12 olivi alla scuola secondaria di San Leonardo in Treponzio

giovedì, 10 maggio 2018, 11:16

La scuola secondaria di San Leonardo in Treponzio con la collaborazione del Comune di Capannori ha dedicato un'area del proprio giardino a uno degli alberi caratteristici della zona, l'olivo. Proprio ieri mattina (mercoledì) l'assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti e la dirigente scolasticaCarla Reggiannini, assieme ad alcuni insegnanti e agli alunni hanno inaugurato l'appezzamento di terreno dove sono state messe a dimora 12 piante.

L'iniziativa è stata realizzata a conclusione del progetto "Un olio di classe" nato per favorire l'inclusione sociale e per far conoscere ai ragazzi, da vicino, il mondo dell'olio extravergine di oliva locale a partire dalla raccolta fino al prodotto finale. Nato da un'idea del professor Marco Di Bene, il progetto ha visto protagonista un gruppo di studenti con disabilità che hanno portato avanti varie attività a partire dalla visita a un frantoio nello scorso novembre.