Piana



Scontro fatale, muore nell'auto che finisce nel fosso

mercoledì, 9 maggio 2018, 12:35

Incidente mortale questa notte sulla via Bientinese in località Caccialupi al confine tra le province di Lucca e di Pisa. La vittima è Delfo Frediani, 82 anni, di Lunata, che al momento dell'incidente era alla guida di un fuoristrada Nissan Navarra insieme ai suoi due cani. Per cause ancora in corso di accertamento e sulle quali stanno indagando i carabinieri di Pontedera, improvvisamente e in prossimità di un incrocio la vettura si è schiantata contro una Range Rover finendo, successivamente, nel fossato adiacente la strada. Frediani è morto sul colpo e i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, hanno potuto fare ben poco per lui dal momento che era privo di vita così come i due cani.