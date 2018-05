Piana



Papergroup, Montemagni (Lega): “38 dipendenti e le loro famiglie in ansia. Impegnarsi al massimo per ridurre il numero di licenziati"

martedì, 8 maggio 2018, 14:42

"Purtroppo - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-le crisi aziendali anche in lucchesia sono all'ordine del giorno e preso atto della sempre più concreta ipotesi relativa al licenziamento di 38 persone da parte della Papergroup, occorre, dunque, dare il massimo per cercare, quantomeno, di ridurre al minimo il numero di dipendenti che dovranno lasciare la cartiera." "Non si tratta, infatti-prosegue il Consigliere-di un semplice numerino, ma di persone in carne ed ossa che hanno famiglia e sono alle prese con un periodo particolarmente difficile della loro vita." "Le prospettive-precisa Montemagni-non paiono, purtroppo, rosee e la situazione sembra ormai incanalata verso il peggio, ma non bisogna abbandonare la speranza ed è importante, a nostro avviso, che i media locali continuino a tenere viva l'attenzione sulla criticità." "Bisogna, altresì-rileva l'esponente leghista-analizzare compiutamente il piano con la richiesta di concordato depositato in tribunale e capire se, effettivamente, sia così impossibile limitare, come detto, i licenziamenti." "Insomma-conclude Elisa Montemagni-è doveroso che la vicenda venga analizzata, da tutte le parti in causa, nei minimi dettagli per far sì che si abbassi decisamente la quota di lavoratori destinati a perdere l'agognato posto di lavoro."