Play-off: la prima categoria del Tau in semifinale contro il Bozzano

lunedì, 7 maggio 2018, 14:27

Tau Calcio - Serricciolo 4-3

Formazione Tau Calcio: Rugani, Bianchi, Lunardini, Madda, Vannucci, Del Sarto, Biondi, Casali, Principe, Mascolo, Ruggiero, Pieri, Vanni, Bertenni, Riccomini, Ruberti, Del Carlo.

Formazione Serricciolo: Gerali, De Masi, Menchini, Tonelli, Mazzeo, Mastorci, Marchionna, Ceragioli, Iardella, Sbardella, Tavoni, Lisi, Lombardi, Vassallo, Ginocchi, Manzato, Forno, Buo.

Reti: Pieri (T), Sbardella (S), Iardella (S), Mascolo 2 (T), Tavoni (S), Vanni (T).

Un campionato ancora tutto da decidere per la Prima categoria del Tau Calcio Altopascio, allenata da mister Cristiani.

Dopo la vittoria di ieri, domenica 6 maggio, contro il Serricciolo, infatti, gli amaranto si sono conquistati la chance dei play-off per accedere in promozione. Un'altra bella soddisfazione per la squadra dei "grandi" della società altopascese, concentrata al massimo per replicare il successo dello scorso anno, quando dalla seconda riuscirono a passare in prima categoria, grazie alla vittoria della Coppa Toscana.

Con la promozione diretta dell'Unione Pontigiana, a contendersi i play-off restano il Pieve Fosciana, secondo in classifica, il Tau Calcio, terzo, lo Sporting Bozzano, quarto, e il Ponte a Moriano, quinto.

L'appuntamento è per domenica 13 maggio, al campo sportivo comunale di Altopascio, per la prima eliminatoria proprio contro il Bozzano. Chi vince, accede alla finale da disputarsi contro la vincente dell'incontro tra Pieve Fosciana e Ponte a Moriano.