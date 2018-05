Piana



Premiate le classi vincitrici de "Il Trofeo della Frutta"

sabato, 5 maggio 2018, 11:49

Sono le classi IV B della scuola primaria di Capannori e la classe IV della scuola primaria di Massa Macinaia ad aver vinto il 'Trofeo della frutta' al termine del progetto di educazione alimentare nato per incentivare il consumo della frutta durante la merenda scolastica promosso da 'Scuola ti voglio bene comune' in collaborazione con Slow Food Comune di Capannori, Cir Food, Commissioni mensa e gli Istituti comprensivi di Capannori, Camigliano e San Leonardo in Treponzio. La premiazione delle classi più virtuose per aver fatto maggiore consumo di frutta a scuola sono state premiate questa mattina (sabato) alla presenza dell'assessore alla scuola, Francesco Cecchetti,nell'ambito dell'iniziativa 'Comunità si diventa' la Festa degli orti di Lucca e Capannori svoltasi alla casermetta dell' Orto Botanico di Lucca. A fare da cornice alla consegna dei premi - un laboratorio creativo tenuto da Antonio Tregnaghi, per la classe prima classificata e il laboratorio 'La biodiversità in cucina' tenuto dal nutrizionista Riccardo Simonetti per la classe che si è aggiudicata il secondo posto - il colorato e ricco stand de 'Il Trofeo della frutta' curato dalla Commissione mensa di Capannori. Una menzione speciale è andata alle classi IV B della primaria di Camigliano e III A della primaria di Capannori. Riconoscimenti anche per tutti i 400 alunni che hanno partecipato a questa appassionante sfida che hanno ricevuto, tra l'altro, una maglietta sponsorizzata da Cir Food.