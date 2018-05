Presentazione del volume 'Ritratti di centenari toscani' di Giuseppe Della Maria a Capannori

Altri articoli in Piana

giovedì, 17 maggio 2018, 12:17

La rete primaria della fibra c’è, adesso spetta agli operatori telefonici attivarla. Stavolta l’amministrazione Fornaciari fa la voce grossa su una questione molto attesa da tutta la comunità e sulla quale il comune ha fatto in questi mesi ampiamente la sua parte

giovedì, 17 maggio 2018, 09:49

Il WWF Alta Toscana Onlus ha inviato ieri al sindaco di Altopascio e alla Regione Toscana una lettera con una serie di osservazioni in merito alla variante al Regolamento Urbanistico, che consentirà la costruzione di un capannone alto 23 metri nei pressi della Riserva Naturale del lago di Sibolla

giovedì, 17 maggio 2018, 09:36

Per l’amministrazione comunale si tratta di un intervento fattibile ma che deve necessariamente rispettare alcune prescrizioni precise dal momento che dallo studio presentato si registra un aumento di produzione e quindi l'incremento dei mezzi pesanti sia in entrata che in uscita

mercoledì, 16 maggio 2018, 16:38

20 atleti eccellenti, ai quali si aggiunge un nutrito elenco di sportivi in erba, tutti uniti da due tratti distintivi: sono altopascesi e hanno fatto o stanno facendo dello sport molto più di una passione

mercoledì, 16 maggio 2018, 14:07

La campagna si articola su tre concetti chiave che possono causare incidenti stradali: il primo è la distrazione; il secondo è l'utilizzo di mezzi poco visibili; il terzo è la velocità

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:12

A Marlia si rinnova anche in questo 2018 l’annuale manifestazione “Festa di primavera” giunta alla 33.a edizione e che si terrà, a cura del Comitato Rionale Santa Caterina. Evento che si terrà nello spazio verde adiacente la chiesa di Santa Caterina