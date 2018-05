Piana



Prima giornata di gara e Gym Star è a podio

sabato, 5 maggio 2018, 20:00

Igea Marina apre il sipario della kermesse marchigiana CSEN con le categorie di più alto valore. Di scena le categorie Gold dove Gym Star sfodera una convincente Arianna Bertolucci, determinata a centrare il podio, nelle junior Gold Livello B, contro dodici blasonate avversarie militanti nelle rispettive categorie di specialità FGI. E la conferma arriva, grazie alla somma delle prove con fune e clavette, con un importante bronzo di tutto rispetto per la giovane stella capannorese, che con questo traguardo si guadagna anche l'onore e l'onere di passare di categoria per il prossimo 2019, salendo al livello Gold Livello A, il più alto per il circuito CSEN.

Benone anche le junior del circuito Silver Livello B. Tra le 37 concorrenti per il titolo al nastro, spiccano Ilaria Diciotti al quarto posto e Luna Cristofani al settimo. Settime anche al collettivo a corpo libero Ilaria Diciotti, Luna Cristofani e Fabiola Muslia. Soddisfatte le giovani Allieve a fune dove Martina Polloni si è meritata il dodicesimo posto e Nicole Cabib il tredicesimo, lottando contro 44 avversarie. In gara anche Elena Massa a palla nelle junior e Sonia Massa a fune nelle allieve piazzate a centro classifica .