Sacchetti della spazzatura abbandonati in una zona residenziale, Fanucchi: "Chiederò alla giunta di elevare al massimo le contravvenzioni"

mercoledì, 9 maggio 2018, 13:59

"I furbetti del sacchetto non avranno vita facile da qui in avanti a Porcari". E' la promessa del vice sindaco e assessore all'ambiente Franco Fanucchi, dopo il ritrovamento di alcuni sacchetti della spazzatura sparsi in una zona residenziale del comune di Porcari.

"Nella giornata dl lunedì 7 maggio - afferma - ho ricevuto una delle tante segnalazioni di sacchetti abbandonati. Ho immediatamente attivato l'ufficio ambiente, l'azienda Ascit e il comandante della Polizia municipale, affinché si recassero sul posto a verificare se, dall'analisi del contenuto, si potesse risalire all'identità del trasgressore. Da questo esame - continua Fanucchi - siamo potuti risalire all'identità del furbetto che, invece di fare la raccolta differenziata come la maggior parte dei cittadini, ha visto bene di abbandonare diversi sacchetti di spazzatura in un parco pubblico della zona 167".

Il comune di Porcari ha una quota di raccolta differenziata di oltre il 70 per cento e intende continuare su questo passo. Per questo motivo nei prossimi giorni il responsabile verrà sanzionato ma, per scoraggiare altri furbetti come questo, l'assessore Fanucchi intende chiedere alla Giunta di varare una delibera in cui si eleva al massimo possibile la sanzione in caso di abbandono di rifiuti.