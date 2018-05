Piana : altopascio



Sara D'Ambrosio: "La festa del Pane, chi ha detto che non si farà?"

mercoledì, 2 maggio 2018, 19:34

di cinzia guidetti

La Gazzetta di Lucca ha chiesto al sindaco Sara D'Ambrosio una intervista il 13 aprile per parlare del commercio e degli eventi ad Altopascio (Festa del Pane, Cioccotau, Francigena in Fiore, luglio altopascese). Il primo cittadino occupato ha fatto sapere il 19 che non aveva tempo per una intervista, ma che avrebbe risposto alle domande per scritto. La Gazzetta le ha inviate il 20 aprile. Oggi la risposta del sindaco che pubblichiamo integralmente.

Come mai quest'anno non verrà fatta la Francigena in Fiore? E il CioccoTau? E la Festa del pane?

Partiamo dal fondo: ma quando mai è stato detto o chi ha detto che la Festa del pane quest'anno non verrà fatta? Al contrario, stiamo lavorando per organizzarla: anche quest'anno Altopascio avrà la sua tradizionale Festa del pane, che è stata rilanciata proprio lo scorso anno da questa amministrazione, grazie allo sforzo organizzativo che ha visto lavorare insieme ente pubblico e attività private storiche del nostro territorio. L'unico cambiamento riguarda il periodo: quest'anno, per necessità organizzative, la Festa del pane non potrà essere fatta a maggio, visto che nello stesso periodo abbiamo già tre manifestazioni di grossa portata: Millemiglia, Street food e Torcia olimpica dei Giochi nazionali Special Olympics con festa dello sport in paese.

Fin dal primo momento in cui ci siamo insediati, abbiamo preso la decisione di investire le energie e le risorse disponibili su quegli eventi che potessero fungere da vero e proprio rilancio per il paese, a beneficio dell’immagine e della credibilità stessa del paese. La nostra scelta è, quindi, investire da una parte sugli appuntamenti tradizionali di qualità – come Festa del pane e Luglio altopascese – e, dall’altra, dirottare le risorse che ci sarebbero servite per appuntamenti come Francigena in fiore o CioccoTau – manifestazioni che negli anni hanno perso interesse, anche da parte degli stessi espositori - per appuntamenti nuovi, più originali, di maggiore richiamo. Solo nel 2017, per esempio, abbiamo introdotto due nuove manifestazioni che hanno riscosso grande successo, portando ad Altopascio persone provenienti anche da comuni limitrofi: Halloween, organizzato grazie a una collaborazione importante con Bsm Eventi che replicheremo anche quest'anno anche per il Luglio altopascese, e Altopascio è Natale, pista di ghiaccio inclusa.

Come mai se volevate fare la festa del pane - che tra l'altro l'anno scorso ha riscosso un ottimo successo - non avete avvisato prima chi l'anno scorso vi ha aiutato a realizzarla? Avere più tempo a disposizione significa poter trovare ad esempio più sponsor, più persone che parteciperanno, e organizzare le cose al meglio e non a corsa. Cosa mi può dire in merito?

Proprio perché la Festa del pane quest'anno non si terrà a maggio, stiamo lavorando per definire il format più appropriato, da riproporre negli anni, e per coinvolgere tutti i soggetti che pensiamo possano dare un contributo.

Quali sono gli eventi già nel cartellone del luglio altopascese? C'è qualcosa in fase di definizione per il luglio altopascese?

Per il Luglio altopascese abbiamo cominciato a lavorare fin da subito, visto anche il successo ottenuto l'anno scorso. Proseguiremo sul percorso tracciato nel 2017, offrendo ad Altopascio un calendario vasto e coinvolgente. Chiameremo a raccolta le importanti e variegate realtà del territorio, da quelle sportive, culturali e di volontariato fino ai commercianti. Rinnoveremo infatti la collaborazione con il Francigena International Arts Festival e stiamo mettendo a punto un cartellone che possa contenere anche eventi di ampia portata. Per esempio, stiamo lavorando alla Notte bianca del paese e a breve potremo anche svelarvi i nomi degli ospiti che animeranno questa estate altopascese.

Verranno rimesse le giostre che all'inizio di quest'anno erano in piazza Ricasoli, ma questa volta saranno in piazza Aldo Moro. Per le feste di natale non hanno avuto un gran successo ed erano spesso chiuse. Crede che andrà meglio a luglio?

Stiamo valutando l'opportunità di far tornare il Luna Park ad Altopascio, così come vi era un tempo, ma con tutte le precauzioni del caso. Abbiamo proposto ai commercianti questa possibilità e l’hanno accolta con favore. Nel caso in cui decidessimo di portarle, saranno giostre solo ed esclusivamente per bambini, nuove e maggiormente fruibili rispetto a quanto è successo in piazza Ricasoli durante il periodo natalizio: quella piazza va valorizzata più e meglio e le giostre non sono state lo strumento migliore. Provare ci è servito e ci servirà per cambiare.

Qualcuno mi ha riferito allarmato: "Le giostre in piazza Aldo Moro chissà quale delinquenza porteranno visto il giardino pubblico che c'è lì vicino" e dove spesso gli altopascesi lamentano che ci siano persone a bivaccare e infastidire le persone. E' preoccupata per questo? Pensa che aumenterà i controlli?

Da diversi mesi abbiamo chiesto espressamente alle forze dell’ordine – Polizia Municipale e Carabinieri – di intensificare i controlli nel Parco: cosa che viene fatta regolarmente. Qualora portassimo il Baby Luna Park i controlli aumenteranno di conseguenza e prevedremo la sorveglianza dell’area parcheggio h24 da ditte specializzate. Un luogo vivo è anche un luogo più sicuro e nella nostra visione la percezione della sicurezza da parte dei cittadini è un diritto insostituibile al pari della sicurezza in sé.

I commercianti di Altopascio sono un po' scoraggiati dal fatto che tre feste (Francigena, CioccoTau e Pane) non verranno realizzate quest'anno. Cosa si sente di dire ai commercianti?

La correggo subito. Come ho detto sopra, la Festa del Pane ci sarà e c’è sempre stata, nessuno ha mai ipotizzato la sua assenza. Ciò che diciamo ai commercianti è semplice: stiamo cercando con tutta la nostra passione e tutta la nostra determinazione di puntare sugli eventi di qualità che abbiamo visto essere vincenti per il paese e che potranno ridare ad Altopascio la giusta visibilità anche all'esterno, con un'immagine nuova, rinnovata. Ricondurre Altopascio verso una ritrovata bellezza e vitalità: questa è la visione d’insieme che guida le nostre scelte. I cambiamenti possono spaventare, ma così come già accennato prima, l'anno passato le novità che abbiamo introdotto hanno funzionato bene. Portare avanti le manifestazioni come il Luglio altopascese e la Festa del pane è necessario e importante anche per mantenere le nostre radici e manifestare l'attaccamento che abbiamo al nostro territorio, ma al contempo è necessario rinnovare e rendere le manifestazioni sempre più attrattive e interessanti. Proprio con questo spirito lavoriamo e portiamo avanti le nostre decisioni, cercando di metterci sempre nell'ottica del mondo del commercio, coinvolgendolo e favorendolo. Con lo stesso obiettivo, per esempio, abbiamo incontrato pochi giorni fa alcuni commercianti che ci hanno avanzato proposte interessanti per il paese, proposte da seguire e realizzare. Rinnoviamo anche qui l’invito alla nostra comunità: se avete delle idee, condividetele, che se le mettiamo insieme faremo di sicuro qualcosa di ancora più bello per Altopascio.

Il giovedì mattina quando, c'è il mercato, ha mai fatto un giro per il centro? I negozi sono spesso vuoti eppure il mercato dovrebbe portare le persone in centro. Cosa pensa di fare per rilanciare al livello economico il paese? I commercianti si lamentano spesso del fatto che è difficile tirare avanti (hanno comunque affitti da pagare, utenze, ecc ecc), cosa si sente di dire a loro?

Il mondo del commercio tradizionale vive sicuramente un momento di crisi, che non riguarda solo i negozi di Altopascio, ma in generale quelli del resto della provincia o d’Italia. Le nostre manifestazioni sono sempre state fatte nell'ottica di supportare il settore e incentivare le persone a vivere e conoscere il paese, perché un paese vivo è anche un paese più sicuro e più attrattivo, capace di portare nuove opportunità anche nel commercio. Per questo motivo abbiamo deciso di cambiare completamente il mercato dell’artigianato: si terrà sempre la seconda domenica di ogni mese e con la nuova gestione si partirà dal 13 maggio. Sarà un mercato totalmente rinnovato, con nuovi banchi, nuova gestione e maggiore qualità. Esattamente come l'anno scorso, poi, anche per il 2018 abbiamo confermato la riduzione del 50 per cento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, dal 1° aprile fino al 30 settembre: la decisione va incontro alle esigenze delle attività commerciali che nei mesi estivi incrementano il proprio lavoro. Tutti gli esercizi commerciali del territorio sono interessati dalla riduzione e in questo modo vogliamo incentivare l'iniziativa privata dei commercianti, che possono dedicarsi di più all'organizzazione di eventi all'aperto. L'incentivo guarda nella direzione di creare continue occasioni di aggregazione e rientra nei vari interventi messi a punto dall’amministrazione comunale per far tornare Altopascio ad essere un centro vivo, apprezzato, conosciuto, bello da vivere e da vedere.