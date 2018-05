Studenti della scuola di Lammari a lezione di orticoltura

Altri articoli in Piana

venerdì, 4 maggio 2018, 16:28

Sono undici le associazioni che hanno chiesto ed ottenuto il patrocinio del Comune per lo svolgimento di queste attività, che spaziano dallo sport, alle gite culturali, dai laboratori creativi alla musica canti e danze fino alle attività di doposcuola

venerdì, 4 maggio 2018, 15:57

L’opera, sulle cui tempistiche è già stata informata la popolazione durante l’assemblea pubblica della scorsa settimana, fra l’altro sarà a costo zero per il Comune, visto che l’Ente di piazza Aldo Moro ha recuperato i soldi dall’assicurazione del veicolo

giovedì, 3 maggio 2018, 17:53

Lunedì sera all'Hotel Country Club di Gragnano si accendono i riflettori sul 22.o Premio Fedeltà allo Sport.E' ormai tutto pronto e si preannuncia il tutto esaurito,come sempre,nei locali dell'Hotel dove centinaia di sportivi lucchesi,fra i quali i 100 soci onorari del Premio,si danno appuntamento ogni anno per assistere alla consegna...

giovedì, 3 maggio 2018, 12:40

Nessun giallo attorno al defibrillatore di via Sbarra. Il prezioso apparecchio, donato con grande generosità dal gruppo sportivo A. Run. Co., è conservato in comune in attesa di essere installato, non appena espletate tutte le pratiche di carattere burocratico per poter sistemare in quel punto due telecamere di videosorveglianza

giovedì, 3 maggio 2018, 12:28

Con aprile riprende a SPAM! “Imprevisti e probabilita'”, un ciclo di 'prove aperte' ed incontri, in corso dal 2015, dei lavori degli artisti in residenza creativa

mercoledì, 2 maggio 2018, 22:21

La Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani organizza sabato 5 maggio la 7^ Marcia di Santa Gemma e la 4^ Passeggiata per Giulia