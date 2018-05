Piana : capannori



Successo per il concerto del primo maggio

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:43

Grande festa ieri a Capannori per il "concertone" del Primo Maggio. La pioggia non ha fermato le tante persone – cittadini e fan anche da fuori regione – che sono giunti in piazza Aldo Moro per divertirsi e ascoltare gli artisti. È stata una maratona musicale di oltre 7 ore, apertasi alle 14.40 e conclusasi dopo le 22.



Il pomeriggio è iniziato con l'esibizione dei Giorgieness per poi proseguire con la finale del contest Artémica dedicato alle band emergenti. La manifestazione è poi continuata con Karima, Bobo Rondelli e i Dirotta su Cuba. Finale d'eccezione con Giusy Ferreri che proprio da Capannori ha dato il via al suo "Girotondo Tour 2018".



A metà pomeriggio sul palco sono saliti sul palco il sindaco, Luca Menesini, assieme alla giunta, e i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, che hanno ricordato l'importanza della Festa dei Lavoratori, che quest'anno è stata dedicata al tema della sicurezza sul lavoro.

Il concerto, promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con la Regione Toscana, è stato presentato da Leonardo "Lenny" Fiaschi. Nella mattinata, invece, si è svolto un workshop della cantante Petra Magoni sul tema delle donne e lavoro.



In piazza Aldo Moro erano presenti anche stand delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e quelli di Commissione Pari Opportunutà e Amnesty International, Progetto Tutor, Forum delle associazioni, biblioteca "G. Ungaretti" di Capannori con il progetto "Nati per leggere", Centro Ricerca Rifiuti Zero, Osservatorio per la pace e Misericordia di Capannori. Il concerto è stata quindi un'occasione per promuovere servizi e realtà territoriali.