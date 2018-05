Successo per la dimostrazione di Baskin alla scuola secondaria di Camigliano

Altri articoli in Piana

sabato, 12 maggio 2018, 13:25

Si è svolta in una sala del Consiglio Comunale piena di gente la prima edizione del premio ‘Città di Capannori’, riconoscimento conferito dal sindaco Luca Menesini, tramite una cerimonia pubblica che si è svolta stamani (sabato 12), a quindici persone del territorio che, in diversi settori, si stanno contraddistinguendo per...

sabato, 12 maggio 2018, 13:07

Il presidente dell'associazione "Con il cuore per Altopascio" Valerio Biagini si fa carico delle proteste dei cittadini che si lamentano dello stato in cui versa il manto stradale in alcune frazioni del comune di Altopascio

venerdì, 11 maggio 2018, 23:14

Oggi alla Papergroup Tissue Tech di Carraia c’è stata la assemblea del personale, per la UILCOM c’erano Massimiliano Bindocci e Paolo Venturi che hanno espresso la loro posizione, dopo il primo incontro con l’azienda in cui è iniziato l’esame congiunto della procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda

venerdì, 11 maggio 2018, 22:59

Con la Proiezione del film "42" presso la scuola di Lammari si è concluso il ciclo dei corsi nelle scuole per l'anno scolastico 2017/2018. Le scuole medie interessate sono state S. Concordio, Capannori e Lammari

venerdì, 11 maggio 2018, 22:51

I festeggiamenti in onore della Santa mistica sono fissati per sabato 12 maggio alle 20.30, con la processione solenne presieduta dal vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli

venerdì, 11 maggio 2018, 17:15

La questione è nota. Da tempo la sponda del Rio Nocella ha ceduto nel tratto che costeggia Via del Giardinetto, causando lo smottamento del ciglio stradale