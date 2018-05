Piana



Successo per la festa dedicata all'Europa ad Artemisia

giovedì, 10 maggio 2018, 12:38

Successo per l'iniziativa 'Costruiamo insieme l'Europa del domani', promossa dall'amministrazione comunale che si è svolta ieri pomeriggio (mercoledì) ad Artémisia in occasione della Festa dell'Europa che viene celebrata per ricordare la dichiarazione che il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò il 9 maggio 1950 per proporre un percorso di integrazione europea.

Un pomeriggio di festa che si è aperto con i saluti del sindaco Luca Menesini e ha visto la partecipazione degli insegnanti e degli studenti dei quattro Istituti Comprensivi del territorio (Camigliano, Capannori, Lammari-Marlia, San Leonardo in Treponzio) che hanno illustrato i progetti europei realizzati dalle loro scuole.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Vedra (Spagna) Carlos Martinez Carrillo interessato alla valorizzazione delle camelie, Annie Finzi presidente del Comitato di Gemellaggio de La Gaude (cittadina francese gemellata con Capannori) 'La Cathode' e rappresentanti dell'associazione 'Lucchesi nel Mondo'.

Presenti all'evento anche un gruppo di cittadini comunitari residenti a Capannori che hanno portare immagini e cartoline del loro luogo di origine che sono state affisse su un pannello.

La manifestazione ha visto l'accompagnamento musicale dell'Orchestra di flauti dolci 'L.Nottolini' di Lammari diretta dal Maestro Antonio Cipriani.