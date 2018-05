Tau Calcio nel segno della solidarietà con i tornei Regoli e Sevieri

Altri articoli in Piana

mercoledì, 2 maggio 2018, 16:23

Il sindaco Menesini: “Iintendiamo riqualificare una zona molto importante della frazione di San Colombano, creando nuovi spazi a disposizione della comunità”

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:43

Grande festa ieri a Capannori per il "concertone" del Primo Maggio. La pioggia non ha fermato le tante persone – cittadini e fan anche da fuori regione – che sono giunti in piazza Aldo Moro per divertirsi e ascoltare gli artisti.

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:33

Il gruppo consigliare di Insieme per Altopascio ringrazia Maurizio Marchetti commentando la conclusione della vicenda di Toscana Pane

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:31

Un mini-percorso vita è stato inaugurato nel parco Unità d'Italia di Altopascio, a pochi passi da dove sorgerà il primo orto urbano del paese nell'area della Paduletta, tra via Regione Emilia-Romagna e via Regione Piemonte

mercoledì, 2 maggio 2018, 09:58

Dopo aver portato i suoi "puppets" a "La Magione del Tau" ad Altopascio circa un anno fa, ed aver disegnato in piazza Ricasoli su enormi fogli di cellophane con le sue bombolette spray, torna a esporre nel locale di Roberto Reinoil pittore, writer, fumettista e performer Francesco Forconi, in arte...

mercoledì, 2 maggio 2018, 09:46

Visto il grande successo riscosso ad aprile con "A colpi di pennarello" "La Magione del Tau" propone il "secondo round": appuntamento, quindi, venerdì 4 maggio dalle ore 18.30 in poi in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio