Tornano le attività estive per bambini e ragazzi

venerdì, 4 maggio 2018, 16:28

Anche per l'estate 2018 tornano sul territorio le attività estive rivolte a bambini e ragazzi. Sono undici le associazioni che hanno chiesto ed ottenuto il patrocinio del Comune per lo svolgimento di queste attività, che spaziano dallo sport, alle gite culturali, dai laboratori creativi alla musica canti e danze fino alle attività di doposcuola.

"Le attività estive sono molto importanti sia da un punto di vista educativo che sociale - afferma l'assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè -. Per questo ben volentieri abbiamo dato il nostro patrocinio alle associazioni del territorio che intendono proporre alle famiglie un programma di iniziative ricreative rivolte a bambini e ragazzi durante il periodo estivo. Anche quest'anno metteremo a disposizione voucher per consentire l'accesso delle famiglie a basso reddito a questo tipo di attività attraverso un bando che sarà pubblicato nelle prossime settimane. Vogliamo infatti dare la possibilità a tutti i bambini e i ragazzi di poter prendere parte a queste iniziative per trascorrere un estate in compagnia dei propri coetanei all'insegna del divertimento, della crescita culturale e della socializzazione".

Di seguito le associazioni che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Capannori: associazione sportiva dilettantisticaSport&Fun (tel 349 2117924; dibenemarco @libero.it) sedi di svolgimento attività: campo sportivo di Antraccoli, centro sportivo 'S.Vignini' presso lo stadio di Lucca;associazione sportiva dilettantistica Estate Giovani (tel.348 8909945: info@estatissima.net) sedi svolgimento attività: oratorio di Camigliano, oratorio di Saltocchio, impianti sportivi di Carraia;Parrocchia di Guamo (tel. 340 2115279;angelamoese94 @gmail.com) sedi svolgimento attività: locali della parrocchia di Guamo, sede dell'associazione 'La Sorgente', piscina 'Quattro Torri' Coselli;associazione sportiva dilettantistica San Pietro a Vico Circolo Anspi (tel 338 9584025,estalandiaspv@gmail.com) sedi svolgimento attività:impianto sportivo dei Campini di San Pietro a Vico, locali della scuola primaria di San Pietro a Vico, struttura Anfass Lucca 'A casa nostra', via dell'Acquacalda 670; Parrocchia di San Ginese di Compito (tel 339 6749778, donluigibertolucci @gmail.com) sedi svolgimento attività: locali della parrocchia di San Ginese di Compito;Misericordia di Capannori (tel 0583 936771, capannori@misericordie.org) sedi svolgimento attività: locali della parrocchia di Tassignano e Capannori, locali della Fondazione Opera Pia G.S Ghilarducci, locali della Misericordia di Capannori; Circolo Anspi Giovanni Paolo II di Marlia (tel. 338 3645323) sedi svolgimento attività estive:impianto sportivo dell'oratorio di Marlia; Cooperativa sociale Don Aldo Mei (tel 0583 950298, scuoladonaldomei @gmail.com) sedi svolgimento attività: scuola dell'infanzia 'Don Emilio Angeli' di Segromigno in Piano e "Sacro Cuore" di Segromigno in Monte; associazione di volontariato sociale 'Comitato di Zone" (tel 366 3371258comitatodizone@gmail.com) sedi svolgimento attività: sede dell'associazione; Comitato provinciale AICS (tel 0583 953794, info@aicslucca,it) sedi svolgimento attività: scuola primaria Sant'Anna, scuola primaria Monsignor Guidi Antraccoli; scuola primaria Donatelli San Vito, piscina di Vicopelago, impianto sportivo di via Pattana, Pontetetto; Cooperativa sociale 'Margherita e le altre' (tel 0583 936937, margheritaelealtre@gmail.com) sedi svolgimento attività:parrocchia di Lammari e parrocchia di San Vito.

Molte attività prevedono l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi con disabilità. Per informazioni sulle attività è necessario contattare le singole associazioni.