Tutto pronto per l'arrivo della 1000 Miglia in Versilia

venerdì, 11 maggio 2018, 12:09

La "corsa più bella del mondo", così hanno definito la 1000 Miglia, venerdì 18 maggio tornerà in provincia di Lucca dopo due anni di assenza. La capostipite di tutte le corse automobilistiche, infatti, entrerà nel territorio in grande stile, sotto il coordinamento e l'organizzazione di Aci Lucca, con la collaborazione delle amministrazioni comunali coinvolte, abbracciando l'intera provincia, da Altopascio fino a Pietrasanta, passando per Lucca e Massarosa, come una lunga carovana di auto d'epoca che, tra strade, paesi e città, tingerà di rosso ogni tappa.

Il corteo sarà composto da ben 450 auto, i cui modelli hanno già preso parte a una delle edizioni di velocità disputate tra il 1927 e il 1957: a precederlo ci saranno le splendide vetture del Tribute Ferrari e Mercedes, selezionate appositamente per la corsa.

Il percorso. Nella giornata di venerdì 18 maggio, il corteo delle 450 auto entrerà nel territorio lucchese da Altopascio. Da qui attraverserà Montecarlo, Porcari e Capannori. A partire dalle 15,30 è previsto l'arrivo a Lucca. Da qui la 1000 Miglia proseguirà la sua corsa verso Massarosa e Pietrasanta, dove è attesa nel pomeriggio.

Gli eventi. Sono molti anche gli eventi collaterali che accompagneranno il passaggio delle auto d'epoca in ogni comune che sarà attraversato dalla corsa. In particolare, a Massarosa, la scuole primarie addobberanno le facciate con le bandiere messe a disposizione dall'organizzazione della corsa. Inoltre, l'associazione Off Road Fuoristrada Versilia allestirà un'esposizione statica di fuoristrada storici nella piazza antistante il Municipio. Nei giorni successivi, sarà anche organizzata una mostra/scambio di veicoli storici ma anche di accessori, suppellettili e articoli vari, nella sede dell'associazione Off Road in località la Gulfa, a Montramito. Infine, sarà presente anche l'associazione culturale e rievocativa degli eventi della Seconda Guerra Mondiale Linea Gotica Lucchesia.

A Pietrasanta, invece, in occasione del passaggio della Freccia Rossa, saranno esposti in piazza Duomo alcuni quadri riguardanti edizioni storiche della corsa. In esposizione anche un modello in scala 1 a 1 della mitica Alfa Romeo 2900B del 1938. Il giorno successivo, sabato 19 maggio, alle 18 nel chiostro di Sant'Agostino si terrà invece la premiazione del 18esimo premio Barsanti e Matteucci.