Ultima di campionato: vincono gli Allievi e i Giovanissimi Elite

lunedì, 14 maggio 2018, 14:55

Risultati economici lusinghieri per la farmacia comunale di Altopascio il cui bilancio è stato approvato nei giorni scorsi. La società ha chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 1,6 milioni di euro, in linea con gli ultimi due esercizi, a fronte di un utile netto di 126mila euro, in...

lunedì, 14 maggio 2018, 12:45

Il responsabile comunale di Fratelli d'Italia Matteo Petrini torna ad intervenire sulla frana presente da ormai diversi anni in via del Giardinetto a Marlia

lunedì, 14 maggio 2018, 11:36

Nel salotto artistico letterario “Le Sughere”, questo venerdì 18 maggio dalle ore 21 per la serata dedicata alla poesia e conversazione con l’autore si terrà la presentazione del libro di poesie "La lunga attesa" (editore: Kimerik, collana: Karme, genere: Poesie) di Benedetto Maggio

lunedì, 14 maggio 2018, 10:28

Dopo tanto lavoro preparatorio, durato almeno due anni, giungono una dopo l'altra grandi soddisfazioni per lo stilista altopascese Luca Piattelli e la sua linea di borse

domenica, 13 maggio 2018, 21:26

Nuovo mercato ad Altopascio al posto dell’appuntamento con quello del Bric & Brac che l’amministrazione ha deciso di togliere perché non riscuoteva più successo. Dei 25 banchi del nuovo “Mercato della domenica”, che ci dovevano essere in via Cavour, nel centro di Altopascio, solo nove si sono presentati

sabato, 12 maggio 2018, 16:07

L’operazione, che rientra nell’ambito del progetto “Trota autoctona di Lucca” realizzato con fondi regionali, è stata condotta da due associazioni, Mosca Club Lucca e Asd La Mosca in collaborazione con l’amministrazione comunale