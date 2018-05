Una seconda edizione del Tuscany Web Fest sempre più internazionale

Altri articoli in Piana

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:00

Spettacolare finale di stagione per le squadre del Basket Femminile Porcari, protagoniste nei rispettivi campionati: in evidenza Under 14 Silver, Under 14 Gold e anche la Promozione, mentre l’Under 16 aveva già chiuso il suo torneo

martedì, 15 maggio 2018, 15:39

Massimo Braccini, coordinatore nazionale FIOM gruppo Snaitech, interviene in merito all'acquisizione di Snaitech da parte di Playtech

martedì, 15 maggio 2018, 12:56

Il comune di Altopascio scende in campo contro l’emergenza abitativa e chiama a raccolta le strutture alberghiere e ricettive del proprio territorio e dei comuni limitrofi che vogliano mettere a disposizione alcune stanze a favore di persone e famiglie in difficoltà

martedì, 15 maggio 2018, 12:55

Giovedì 17 maggio alle 21, presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi, la presentazione del libro “Il puzzle Moro” del giornalista e saggista Giovanni Fasanella, costituirà infatti il punto di partenza per ricordare l’epopea di Aldo Moro, giurista, uomo di stato e di governo, presidente della Democrazia Cristiana

martedì, 15 maggio 2018, 10:36

Giovedì 17 maggio alle ore 21, al bar trattoria Paolo e Paola a San Ginese di Compito (Via Comunale di San Ginese, 188) si terrà un'assemblea pubblica sul tema della sicurezza del territorio rivolta ai cittadini delle frazioni di San Ginese di Compito e Colognora di Compito

lunedì, 14 maggio 2018, 19:13

Il sindaco di Altopascio spiega il flop del mercatino domenicale in centro e si impegna a far sì che una cosa del genere non si ripeta