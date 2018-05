Lunedì all'hotel country club la consegna delle sfingi d'oro, in un clima... mondiale

Altri articoli in Piana

giovedì, 3 maggio 2018, 12:40

Nessun giallo attorno al defibrillatore di via Sbarra. Il prezioso apparecchio, donato con grande generosità dal gruppo sportivo A. Run. Co., è conservato in comune in attesa di essere installato, non appena espletate tutte le pratiche di carattere burocratico per poter sistemare in quel punto due telecamere di videosorveglianza

giovedì, 3 maggio 2018, 12:28

Con aprile riprende a SPAM! “Imprevisti e probabilita'”, un ciclo di 'prove aperte' ed incontri, in corso dal 2015, dei lavori degli artisti in residenza creativa

mercoledì, 2 maggio 2018, 22:21

La Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani organizza sabato 5 maggio la 7^ Marcia di Santa Gemma e la 4^ Passeggiata per Giulia

mercoledì, 2 maggio 2018, 19:34

La Gazzetta di Lucca ha chiesto al sindaco Sara D'Ambrosio una intervista il 13 aprile per parlare del commercio e degli eventi ad Altopascio (Festa del Pane, Cioccotau, Francigena in Fiore, luglio altopascese). Il primo cittadino occupato ha fatto sapere il 19 che non aveva tempo per una intervista, ma...

mercoledì, 2 maggio 2018, 16:23

Il sindaco Menesini: “Iintendiamo riqualificare una zona molto importante della frazione di San Colombano, creando nuovi spazi a disposizione della comunità”

mercoledì, 2 maggio 2018, 14:50

Due tornei importanti ed emozionanti, il Memorial Regoli e il Memorial Nello Sevieri, organizzati entrambi dal Tau Calcio Altopascio, hanno colorato il campo sportivo comunale nei giorni del 25 aprile e del primo maggio