Week-end amaranto: allievi b e giovanissimi b chiudono in ottima posizione il campionato

lunedì, 7 maggio 2018, 14:27

Dopo la vittoria di ieri, domenica 6 maggio, contro il Serricciolo, infatti, gli amaranto si sono conquistati la chance dei play-off per accedere in promozione. Un'altra bella soddisfazione per la squadra dei "grandi" della società altopascese, concentrata al massimo per replicare il successo dello scorso anno, quando dalla seconda riuscirono...

lunedì, 7 maggio 2018, 12:58

Conto alla rovescia per la conclusione dei lavori di risanamento della condotta idrica a San Ginese di Compito, lungo via di San Ginese, nel tratto compreso tra le vie dei Centoni e della Francese e il ponte sul rio

lunedì, 7 maggio 2018, 12:54

'Costruiamo insieme l'Europa del domani', questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale che si svolgerà mercoledì 9 maggio alle ore 18 nel parco di Artémisia in occasione della Festa dell'Europa

domenica, 6 maggio 2018, 13:02

Importanti esperti provenienti da tutta Italia si sono riuniti sabato 5 maggio nell’auditorium del centro sanitario di Capannori per il convegno "I tumori delle ghiandole salivari maggiori"

sabato, 5 maggio 2018, 20:00

Igea Marina apre il sipario della kermesse marchigiana CSEN con le categorie di più alto valore. Di scena le categorie Gold dove Gym Star sfodera una convincente Arianna Bertolucci

sabato, 5 maggio 2018, 18:20

Una soddisfazione unanime è quella che arriva dall'amministrazione comunale di Altopascio alla notizia delle condanne definitive a 8 anni per Salvatore Varsalona e a 5 anni per Alessio Mecca, entrambi, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, agli ordini di Giuseppe Lombardo, esponente del clan 'ndranghetista dei Facchineri