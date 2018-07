Piana



A Porcari la Notte Bianca incontra lo shopping sotto le stelle

venerdì, 20 luglio 2018, 00:12

Porcari si prepara ad accogliere una nuova Notte Bianca che si terrà sabato 21 luglio. L’entusiasmo dei suoi organizzatori, i commercianti dell’Associazione Porcari Attiva, è contagioso e la voglia di sorprendere caratterizza anche il programma stesso dell’evento.

Dalle 18,30 in poi si terrà un torneo di calcio in piazza Felice Orsi, grazie al supporto dell’Academy Porcari, che coinvolgerà grandi e piccini. Ci saranno cinque punti principali di intrattenimento dislocati nel paese, ognuno dei quali capace di regalare al pubblico un momento di evasione e di pura bellezza. Tutti i negozi saranno aperti per permettere ai visitatori di approfittare dei saldi di fine stagione. Con il supporto di Huma Show Entertainment, duo artistico riconosciuto a livello europeo, sarà possibile assaporare momenti unici, in cui arte, creatività e magia si intrecceranno: con il loro teatro/circo, con il carillon vivente e altre esibizioni itineranti, capaci di emozionare ed impressionare, sarà possibile vedere Porcari sotto una luce diversa per una notte.

Il presidente Michele Adorni afferma “Ogni occasione ci permette di rinsaldare il rapporto con il territorio e la cittadinanza, che non perde occasione per ricambiare la fatica del lavoro con una partecipazione sempre più numerosa ed entusiasta. La Notte Bianca è diventato ormai un appuntamento fisso per i porcaresi e non: per questo Porcari Attiva cerca di proporre momenti di aggregazione sociale e di divertimento che diventino anche una spinta propulsiva per la rete commerciale locale”. La vicepresidente Renata Bonacchi conclude “Lavorare per il proprio paese è un grande onore e i commercianti sentono a pieno la responsabilità di tale compito, perché questi eventi non sono semplici momenti di svago, ma vere occasioni di condivisione, crescita e ispirazione. La nostra costante ricerca di eventi di alta qualità ha una finalità collettiva, poiché attraverso i nostri sforzi possano ricadere sul nostro territorio e sul commercio porcarese i benefici di questa azione”.

Questa associazione che incanala le forze propositive del centro commerciale naturale ha ambizioni ben diverse dall’essere una mera organizzatrice di eventi, ma ha in sé la consapevolezza che, attraverso una ricerca attenta e standard, qualitativamente parlando, non banali, si possano creare momenti importanti per l’intera comunità.

Per il 21 luglio le premesse sono ottime: Porcari vi aspetta con la sua Notte Bianca, con i negozi aperti, gli spettacoli, lo street food e molto altro ancora fino alle due di notte.