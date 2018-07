"Anch'io sono protezione civile": al via un campo scuola per ragazzi

Altri articoli in Piana

giovedì, 19 luglio 2018, 17:32

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech interviene in merito al comportamento dell'amministratore delegato di Snaitech

giovedì, 19 luglio 2018, 15:26

Spettacolo teatrale negli scavi archeologici di Badia Pozzeveri e Altopascio Medievale. In programma giochi medievali, esibizioni di musici, giocolieri e falconieri, duelli tra cavalieri, gastronomia del medioevo, mercatino delle arti e dei mestieri

giovedì, 19 luglio 2018, 14:26

Il baratto sociale è legato a doppio file al fondo anticrisi comunale, rivolto a disoccupati, giovani coppie e pensionati altopascesi, che quest'anno l'amministrazione ha portato da 50mila a 57 mila 500 euro, e ai servizi sociali comunali: alle persone disoccupate che si presentano per ricevere un contributo economico viene proposto...

giovedì, 19 luglio 2018, 12:54

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un campo sportivo polivalente da pallacanestro e pallavolo a San Leonardo in Treponzio in prossimità dello sportello al Cittadino (ex circoscrizione)

giovedì, 19 luglio 2018, 12:16

A partecipare indirettamente al progetto, sono stati anche gli utenti dei comuni di Capannori, Altopascio, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica, ai quali, nei mesi scorsi, Ascit ha chiesto un contributo per la compilazione di un questionario necessario all’indagine

giovedì, 19 luglio 2018, 10:15

L'evento, che è inserito nel programma del Luglio Altopascese dell'amministrazione comunale, si svolge nella piazza simbolo della centralità del paese nell'epoca medioevale, dove sorgeva un ospedale per i pellegrini che percorrevano, come accade ancora oggi, la via Francigena e esisteva un corpo, i Cavalieri del Tau, che li difendeva da...