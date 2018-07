Piana



“Ballando con noi” chiude il programma del Luglio Altopascese

lunedì, 23 luglio 2018, 12:55

Ultima settimana di appuntamenti per il Luglio altopascese, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con le attività e le associazioni del territorio.

La musica torna ad essere grande protagonista anche in quest’ultima settimana con il concerto del corpo musicale G. Zei, in programma domani, martedì 24, in piazza Ospitalieri alle 21.15 (ingresso libero). Grande attesa per la festa del patrono, San Jacopo Maggiore, che mercoledì 25 verrà celebrato con i riti religiosi, la processione alle 18 e, a seguire, il Calderone di Altopascio, la rievocazione storica dell’antica usanza di offrire cibo ai viandanti di passaggio dal paese.

Gli appuntamenti riprenderanno venerdì 27 con “A tavola sulla Francigena”, serata conviviale organizzata dalla Misericordia di Altopascio. L’appuntamento con la cena è per le 20.30 in via Cavour, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0583.25109. Dalle 22 ci si sposterà in piazza della Magione per la Tombola di beneficenza e, per finire, alle 23:30 arriveranno, puntuali come ogni anno, i fuochi d’artificio.

Sempre venerdì, inoltre, si terrà anche l’ultima lezione del corso di autodifesa curato dal team Burgalassi insieme con la palestra New Gym. Questa volta la lezione sarà dedicata ai commercianti e alle semplici tecniche da mettere in atto in caso di difficoltà o aggressione: l’appuntamento è, come al solito, in piazza Ospitalieri dalle 20.30 alle 21.15 (corso gratuito; gradita prenotazione al numero: 393 8084928).

Il gran finale del Luglio altopascese sarà sabato 28, quando, dalle 21.30 piazza Vittorio Emanuele: ecco la seconda edizione di “Ballando con noi...di Altopascio”, una gara in piena regola in cui sarà il pubblico a decretare il vincitore. A presentare la serata spetterà a Sara Di Vaira, ballerina del programma di successo di Rai Uno “Ballando con le stelle”. Per informazioni e prenotazione tavoli è possibile visitare la pagina Facebook “Ballando con noi di Altopascio”.

Si chiude in bellezza, infine, con “Sibolla sotto le stelle”, l’escursione in notturna nella Riserva del Lago di Sibolla, a cura dell’associazione Natura di mezzo. Le visite si svolgeranno dalle 19 alle 24 al costo di tre euro. Obbligatoria la prenotazione al numero 349.5767329.

Il programma completo del Luglio altopascese è disponibile sul sito

www.comune.altopascio.lu.it/pa/luglio-altopascese-2018/ o sulla pagina Facebook del Comune.