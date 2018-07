Piana : altopascio



Cena sotto le stelle, gara di ballo in piazza e Sibolla di notte: tutto pronto per il gran finale del Luglio altopascese

giovedì, 26 luglio 2018, 14:06

Luglio altopascese, finale con il botto. Tutto pronto, ad Altopascio, per l'ultimo fine settimana di eventi della manifestazione di punta dell'estate della cittadina del Tau.

Si comincia domani, venerdì 27, con il centro paese, e in particolare Via Cavour, chiuso al traffico per ospitare "A tavola sulla Francigena", la cena sotto le stelle che coinvolgerà tutto il paese: ad organizzarla, come da tradizione, è la Misericordia di Altopascio. Per informazioni e prenotazioni:0583.25109. Dalle 22 ci si sposterà in piazza della Magione per la Tombola di beneficenza e, per finire, alle 23.30 arriveranno, puntuali come ogni anno, i fuochi d'artificio.

In piazza Ospitalieri, invece, gli allievi della scuola di musica Musicalmente terranno il concerto all'aperto, proponendo brani di Fabrizio De André, Beatles e Green Day. Sempre venerdì, infine, ci sarà anche l'ultima lezione del corso di autodifesa curato dal team Burgalassi insieme con la palestra New Gym. Questa volta la lezione sarà dedicata ai commercianti e alle semplici tecniche da mettere in atto in caso di difficoltà o aggressione: l'appuntamento è, come al solito, in piazza Ospitalieri dalle 20.30 alle 21.15 (corso gratuito; gradita prenotazione al numero: 393 8084928).

Il gran finale del Luglio altopascese sarà sabato 28, con un doppio appuntamento. Dalle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele, torna "Ballando con noi...di Altopascio", una gara in piena regola in cui sarà il pubblico a decretare il vincitore. A presentare la serata spetterà a Sara Di Vaira, ballerina del programma di successo di Rai Uno "Ballando con le stelle". Per informazioni e prenotazione tavoli è possibile visitare la pagina Facebook "Ballando con noi di Altopascio".

Si chiude in bellezza, infine, con "Sibolla sotto le stelle", l'escursione in notturna nella Riserva del Lago di Sibolla, a cura dell'associazione Natura di mezzo. Le visite si svolgeranno dalle 19 alle 24 al costo di tre euro. Obbligatoria la prenotazione al numero 349.5767329.