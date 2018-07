Piana



Cinque Pievi del comune di Capannori teatro del Francigena International Arts Festival

martedì, 31 luglio 2018, 14:36

di giulia del chiaro

Sono cinque gli appuntamenti musicali previsti, per il mese di agosto, sul territorio capannorese all’interno del programma dell’8^ edizione del Francigena International Arts Festival, cominciato il 12 luglio ad Altopascio, che proseguirà fino al 19 agosto.

A presentare il programma della manifestazione per il mese di agosto, questa mattina al comune di Capannori, erano presenti il vice sindaco, Silvia Amadei, il direttore del festival Marco Lardieri e il condirettore Rossella Isola.

“Una manifestazione consolidata da anni per il comune di Capannori, ampliata, modificata e portata nelle pievi del territorio per unire la bellezza della musica alla bellezza del nostro patrimonio storico” ha esordito il vice sindaco. Saranno infatti cinque pievi del capannorese, luoghi sentiti dalla comunità, dotati di speciali acustiche ed un fascino inconfondibile, che ospiteranno altrettante serate musicali.

Gli appuntamenti di Capannori saranno anticipati da un concerto di Mozart a Teatro del Giglio, tenuto dalla Francigena Chamber Orchestra, in programma per il 3 agosto alle 21.15.

Le serate, ad ingresso libero con inizio alle 21.15, apriranno il 4 agosto con le musiche dal mondo, sia dal repertorio classico che moderno, del Duo Ausencias, nella chiesa di San Vincenzo e Santo Stefano di Verciano. L’8 e il 9 sarà la volta dei grandi maestri del festival, della Francigena Ensemble, sia olandesi che non: l’8 si esibirà a San Ginese di Compito, nella chiesa di San Ginese e Sant’Alessandro, con i concerti di J.S. Bach, ed il 9 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Tofori.

“Tradizionale l’appuntamento di sabato 11, nella chiesa dei SS. Quirico e Giulitta di Capannori, con la partecipazione del Coro Capata” ha fatto notare Marco Lardieri per sottolineare l’importanza di fare rete, al fine di allargare l’iniziativa, come avvenuto grazie alla quinquennale collaborazione col coro del capannorese.

A chiudere gli incontri, il 19 agosto, sarà la chitarra flamenca nella Badia di San Salvatore a Badia di Cantignano “luogo che non potrà mai essere eliminato dal programma del festival per l’acustica da registrazione, in grado di regalare emozioni uniche, di cui dispone” - ha tenuto a precisare il maestro Rossella Isola proseguendo con alcune anticipazioni per il prossimo anno – “quest’anno abbiamo inserito la chitarra flamenca con un chitarrista che ha fatto parte del gruppo di Tony Esposito per molti anni. Il budget disponibile non ci ha permesso di reclutare tutta la compagnia, ma speriamo fermamente di riuscirci per l’edizione 2019”.

I due organizzatori dell’iniziativa hanno precisato come, al di là degli ospiti previsti da programma, nella serata dell’8 o del 9 agosto, saranno inseriti i PulseEnsemble, un quartetto vocale olandese, che ha insistito per partecipare al festival, composto da quattro ventenni che cantano rigorosamente a cappella.

L’incontro si è concluso con una riflessione sull’importanza di una manifestazione internazionale di questo tipo capace di richiamare musicisti e maestri di alto livello, provenienti da tutto il mondo, e di valorizzare il territorio grazie all’apporto di un turismo culturale di qualità che il festival riesce a far approdare nella piana. I concerti sono infatti solo una piccola parte di quello che c’è dietro all’intera manifestazione in grado di attirare 250 ragazzi, provenienti da varie parti del mondo, per partecipare alle masterclass realizzate ogni anno durante i mesi di luglio ed agosto. “Ad ottobre cercheremo di cambiare la sede della scuola, l’accademia della musica Francesco Gemignani, per disporre di maggiore spazio e dar vita a masterclass invernali con l’obiettivo futuro di realizzare tutto l’anno quanto fatto d’estate” ha concluso Lardieri.