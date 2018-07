Piana



Erp affida 82 mila euro per ristrutturare due alloggi popolari a Porcari

giovedì, 26 luglio 2018, 09:40

Una bella notizia per Porcari sul fronte dell’edilizia popolare. Grazie ad un finanziamento da 82 mila euro di Erp Lucca, sono stati affidati i lavori di sostituzione dei solai di copertura delle due porzioni centrali composte da due alloggi del fabbricato in via del Poggetto, con la realizzazione di un cordolo di coronamento in acciaio, impermeabilizzazione e coibentazione sia delle nuove coperture che di quelle esistenti.

Il fabbricato verrà anche dotato di incamiciatura esterna mediante l’utilizzo di piastre di acciaio e verranno inserite catene metalliche in senso trasversale e, dove possibile, il consolidamento avverrà con tecnica scuci e cuci. L’immobile verrà dotato di dispositivi per l’accesso di manutenzione della copertura mentre le facciate esterne verranno completamente intonacate, rasate e tinteggiate. Verranno infine realizzati interventi interni agli alloggi quali la realizzazione di predisposizioni all’allaccio del gas, nuovo impianto elettrico e termico, nuova intonacatura e coloritura, pavimentazioni e altre opere complementari.

“Da tempo Porcari non beneficiava più risorse importanti sull’edilizia popolare - dichiara l’assessore al sociale Lisa Baiocchi -, e con questo intervento andremo a risolvere una serie di criticità di alcuni alloggi presenti sul nostro comune. Intendiamo non solo prestare attenzione alle fasce che avranno diritto alla casa, ma anche per quei nuclei familiari già assegnatari di alloggio. Il nostro compito, oltre che garantire le migliori condizioni di vivibilità, deve essere quello di tutelare il nostro patrimonio anche a beneficio delle generazioni future”.

L’assessore Baiocchi e il presidente di Erp Andrea Bertoncini desiderano ringraziare tutti gli uffici per questo importante risultato.