Il teatro disegnato di Gek Tessaro sbarca ad Altopascio

sabato, 21 luglio 2018, 11:31

La sua è una curiosa forma di teatro disegnato. Anzi, è proprio il teatro disegnato e portato in giro su una lavagna. Lui è Gek Tessaro, acclamato illustratore per l’infanzia (Premio Andersen, Premio nazionale Nati per leggere), che lunedì 23, alle 21, sarà in piazza Ospitalieri, il suo “Circo delle nuvole” per incantare i bambini di tutte le età e le loro famiglie.

Dopo il successo di “Letture sotto le stelle” e “Letture in pigiama”, il gruppo altopascese dell’associazione Nati per leggere, insieme con l’associazione culturale Teupascio e per volontà dell’amministrazione comunale, stupirà tutti con un nuovo appuntamento – il terzo del Luglio altopascese – dedicato ai giovani. Quest’anno, infatti, la manifestazione di punta dell’estate della cittadina del Tau ha rivolto particolare attenzione proprio alla popolazione giovanile: dai piccolissimi con le letture ad alta voce ai più grandi con la Notte Bianca e la silent disco, la discoteca urbana per eccellenza.

Per la prima volta, ad Altopascio si potrà dunque applaudire questo artista poliedrico, narratore e illustratore di fama internazionale e farsi coinvolgere da un linguaggio unico, che attraverso una semplice lavagna luminosa, crea un vero e proprio “teatro disegnato”, tra disegni parlati e raccontati, in storie che si muovono tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà la sera stessa, al teatro comunale “G.Puccini”. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fino al 25 luglio, inoltre, nella Sala Mediateca e nella Corticella di piazza Ospitalieri sarà visitabile la mostra degli iscritti al laboratorio di pittura, organizzato dal comune in collaborazione con il Gruppo pittori altopascesi. “Pittura e artisti in erba”, questo il titolo del percorso espositivo, aperto tutti i giorni a partire dalle 21. Nelle stesse sale e per lo stesso periodo sarà possibile visitare anche la mostra del progetto “Ripensiamo la città”, a cura dei ragazzi del centro di aggregazione Il magico mondo di Altopascio.

Il programma completo del Luglio altopascese è disponibile sul sito www.comune.altopascio.lu.it/pa/luglio-altopascese-2018/