In corso i lavori di ristrutturazione della ex canonica di Tassignano per realizzare un progetto di housing sociale

mercoledì, 18 luglio 2018, 15:54

Positivo il nuovo appuntamento organizzato da Acque sul territorio, in collaborazione con le associazioni pensionati. Presenti il sindaco D’Ambrosio e il presidente Sardu

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:46

Prende forma il progetto "Occhi su Porcari". Oggi sono state installate le prime due telecamere di videosorveglianza al cimitero di via Sbarra: una punta sul retro della struttura e l'altra sul defibrillatore installato nei pressi

martedì, 17 luglio 2018, 20:46

Il circolo Fratelli d'Italia Capannori interviene dopo la notizia della nuova trattativa che vedrebbe coinvolta l'associazione culturale islamica di Capannori, alla ricerca di un luogo dove spostare la propria 'sede'

martedì, 17 luglio 2018, 14:11

Grande attesa soprattutto per sabato e domenica (21 e 22 luglio), quando il centro di Altopascio sarà animato dalle rievocazioni di "Altopascio Medievale", mentre a Badia Pozzeveri per la prima volta uno spettacolo teatrale sarà portato in scena proprio all'interno degli scavi archeologici dell'antica abbazia

martedì, 17 luglio 2018, 12:39

Il parco pubblico "Pandora" a Segromigno in Monte, vera oasi di bellezza grazie alla sua originale architettura verde a costituita da archi in salice vivo, diventerà per dieci giorni lo scenario di una serie di iniziative culturali che vanno sotto il nome "L'altro scrigno di Pandora-cose belle a Capannori"

lunedì, 16 luglio 2018, 13:47

L'ex casello autostradale di Carraia entro l'autunno diventerà uno spazio pubblico a disposizione dei cittadini, circondato da un ampio parco verde, con un nuovo sagrato davanti alla chiesa e il parcheggio già realizzato. Ad annunciarlo è il sindaco di Capannori Luca Menesini