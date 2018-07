Piana : capannori



In fase di installazione sei telecamere di videosorveglianza al parco pubblico

martedì, 24 luglio 2018, 15:44

Sono in fase di installazione sei telecamere di videosorveglianza al parco pubblico di Capannori per garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che frequentano questa centrale area verde del comune.

Un mezzo quello delle telecamere ritenuto importante dall'amministrazione comunale per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e predatori e per questo nell'ambito del Patto della sicurezza urbana recentemente siglato con la Prefettura di Lucca ha fatto richiesta al Ministero dell'Interno di un finanziamento per l'installazione di quattro nuove telecamere di videosorveglianza in aree del territorio comunale particolarmente frequentate e maggiormente soggette ad episodi di microcriminalità: a Marlia nel parcheggio antistante l'area del mercato in via Paolinelli e nell'area di ingresso e parcheggio antistante il cimitero nuovo di via delle Selvette; a Guamo nel parco pubblico adiacente la chiesa parrocchiale in via Nuova e a San Leonardo in Treponzio nell'area esterna allo Sportello al Cittadino (ex Circoscrizione).

“La nostra amministrazione sta lavorando per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alla microcriminalità sul nostro territorio e per aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini - spiega l'assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè-.

In particolare stiamo potenziando il sistema di videosorveglianza territoriale già presente nel centro di Capannori, con le telecamere installate all'esterno della sede comunale e della piscina. Stiamo infatti installando altri dispositivi di sorveglianza al parco pubblico di Capannori e abbiamo chiesto finanziamenti per collocarne altri in alcune zone periferiche molto frequentate e più prese di mira dai malviventi. Accanto alla videosorveglianza stiamo portando avanti con buoni risultati altre importanti azioni per aumentare la sicurezza sul territorio. Tra queste il servizio di controllo di vicinato che vede la presenza di venti gruppi sul territorio e il servizio 'Whatsappiamo sicurezza. Inoltre fino alla fine di settembre è attivo il servizio notturno della polizia municipale”.