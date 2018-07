Piana : capannori



Iniziati i lavori per la realizzazione di un campo sportivo polivalente a San Leonardo in Treponzio

giovedì, 19 luglio 2018, 12:54

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un campo sportivo polivalente da pallacanestro e pallavolo a San Leonardo in Treponzio in prossimità dello sportello al Cittadino (ex circoscrizione).

L'area sud del territorio comunale sarà così dotata di una nuova struttura sportiva per consentire ai bambini e ai ragazzi che vivono nella zona, ma naturalmente anche a tutti coloro che vorranno utilizzarlo, di poter usufruire di uno spazio sportivo adeguato dove poter praticare questi sport di squadra oltre che di un luogo dove poter ritrovarsi e socializzare.

"Il nuovo impianto sportivo in fase di realizzazione a San Leonardo in Treponzio, il primo di questo genere sul territorio comunale, oltre ad essere uno spazio dove praticare la pallavolo e la pallacanestro vuole essere anche un luogo di aggregazione per i giovani, in una zona in cui mancano strutture di questo tipo – sostiene l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni-. Lo sport infatti è un'attività importante, oltre che per il benessere psico-fisico, anche per far incontrare i ragazzi e dare loro la possibilità di conoscersi e socializzare. L'idea di questa nuova struttura sportiva è nata da un gruppo di genitori ed è stata prontamente accolta dalla nostra amministrazione. Una struttura che ha quindi un valore aggiunto perché nasce da un percorso partecipativo con i cittadini e che vede la sua realizzazione grazie anche all'interessamento della consigliera comunale Giulia Volpi che ringraziamo per l'impegno profuso affinchè questa esigenza della comunità potesse diventare realtà".

Il campo sportivo polivalente, che sarà pronto a settembre, sarà dotato di canestri e di una rete da pallavolo di altezza regolabile. Il campo da pallavolo sarà inscritto in quello da pallacanestro e quest'ultimo sarà completamente recintato con una rete alta due metri e mezzo e con un accesso su uno dei lati corti del campo. L'impianto sportivo è collocato in un'area verde e si integrerà con il parco giochi già presente.