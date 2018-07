Piana : capannori



“La bella estate”: ad agosto titoli di successo per il cinema all’aperto

martedì, 31 luglio 2018, 14:07

Prosegue nel mese di agosto “La bella estate”, il cinema all’aperto di Capannori che si svolge dal mercoledì al sabato alle ore 21.30 in Corte Mattaccio al Polo culturale Artémisia a Tassignano. Sotto le stelle il pubblico potrà assistere ai più grandi successi della stagione appena trascorsa. Visto l’alto gradimento, questo mese raddoppia l’offerta per le famiglie, con film dedicati il mercoledì e il sabato; il giovedì si ride con le commedie italiane mentre il venerdì ci si appassiona con i film internazionali più belli. Il venerdì, inoltre, è attivo “Tatacinema” il servizio gratuito per intrattenere i bambini con giochi e letture mentre i genitori guardano il film. Per accedervi è necessario prenotarsi entro le ore 19 del giorno stesso alla biblioteca comunale che ha sede ad Artémisia (tel. 0583/936427).

Il programma: mercoledì 1Ferdinand (di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath; Usa, 106' Animazione), giovedì 2Contromano (di Antonio Albanese con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois; Italia, 103' commedia); venerdì 3 Assassinio sull’Orient Express (di Kenneth Branagh con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Judi Dench; USA, 114' giallo); sabato 4Sherlock Gnomes (di John Stevenson; USA, 86' animazione); mercoledì 8 Luis e gli alieni (di Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein; Germania, 85' animazione); giovedì 9Come un gatto in tangenziale (di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco; Italia, 98' commedia); venerdì 10 La forma dell’acqua – The shape of water (di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins; USA, 119', Drammatico); sabato 11 Show dogs – Entriamo in scena (di Raja Gosnell con Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro; USA, 92' avventura); mercoledì 15 Big Fish & Begonia(di Liang Xuan, Zhang Chun; Cina, 105' Animazione); giovedì 16Arrivano i prof (di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti; Italia, 100' commedia); venerdì 17Papillon (di Michael Noer con Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan; Serbia, 133', biografico); sabato 18 Jumanji: benvenuti nella giungla (di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black; USA, 119 avventura); mercoledì 22 Bigfoot Junior (di Jeremy Degruson, Ben Stassen; Belgio/Francia, 92' animazione); giovedì 23Tu mi nascondi qualcosa(di Giuseppe Lo Console con Giuseppe Battiston, Rocio Munoz Morales, Rocco Papaleo; Italia, 87' commedia).

La stagione del cinema all’aperto si concluderà il 23 agosto.

“La bella estate” è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Alfea cinematografica e Cinema Arsenale.

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro over 65 e soci Arsenale, 3 euro ridotto (bambini fino a 10 anni). Info 0583/936427, www.comune.capannori.lu.it