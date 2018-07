Piana



L'amministrazione ritiene che l'area di via dell'immagine Farnocchia non abbia i requisiti per ospitare il centro islamico

martedì, 31 luglio 2018, 16:02

Via dell'Immagine Farnocchia non è idonea per ospitare la sede del centro culturale islamico. Questa la posizione dell'amministrazione comunale di fronte alla richiesta della comunità islamica di modificare la destinazione d'uso di un capannone vicino al cimitero di Capannori, per adibirlo ad ospitare le loro attività.

A renderlo noto è il sindaco Luca Menesini che, coerentemente a quanto annunciato quindici giorni fa, ha incontrato oggi (martedì 31) i rappresentanti della comunità islamica per far presente loro gli elementi di criticità riscontrati nell'area richiesta.

Per il primo cittadino, infatti, la questione più complessa e che rende impraticabile la soluzione di spostare il centro islamico da via Romana a via dell'Immagine Farnocchia è quella della carenza infrastrutturale della zona. Il capannone, infatti, non è dotato di un adeguato parcheggio e la strada è una via molto piccola, a prevalenza residenziale, che non può sopportare un carico di mezzi in sosta o in circolazione quanto quello collegato alle attività dell'associazione islamica.

“In questi giorni ho fatto tutti gli approfondimenti del caso – dice il sindaco Menesini - perché ritengo corretto che a legittima domanda si dia una risposta ben ponderata e valutata. La comunità islamica, infatti, è presente sul territorio capannorese da oltre venti anni, i loro figli sono a scuola con i nostri figli, molti sono cittadini italiani e già ha la sede a Capannori. Si tratterebbe soltanto di un trasloco, ma l'immobile da loro scelto non è in una zona che può ospitare una crescita di mezzi in transito, né di auto in sosta. Basterebbe la presenza di molte meno persone per mandare in tilt l'area dal punto di vista della sicurezza stradale, e questo non possiamo permetterlo. Mi sono confrontato anche con molti residenti del posto, che mi hanno dettagliato le difficoltà dell'area. Ho quindi chiesto uno sforzo in più alla comunità islamica per individuare una soluzione consona alle loro necessità, visto che è anche nel loro interesse trovare un capannone in un luogo che non crei disagi. L'area di via dell'Immagine Farnocchia non è una soluzione perseguibile”.