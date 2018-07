Piana : altopascio



Luglio Altopascese: ecco il programma del fine settimana

giovedì, 19 luglio 2018, 15:26

Correva l'anno del Signore 1259 e, mentre alla "Magione del Tau" fervevano le attività in favore di pellegrini e bisognosi accolti nell'hospitale, un contingente di crociati provenienti dalla Germania e dalla Lombardia e diretto in Terra Santa per portare soccorso alle ultime roccaforti cristiane transitò da Altopascio, accampandosi sotto le mura castellane. La rievocazione di questo storico evento costituirà il cuore dell'edizione 2018 di Altopascio Medievale, tradizionale manifestazione dell'estate di Altopascio e del Luglio altopascese, curata dall'associazione Cavalieri del Tau in sinergia con l'amministrazione comunale, che si terrà sabato 21 e domenica 22 luglio. Ma c'è di più: sempre sabato, infatti, in occasione dell Notti dell'archeologia, anche Badia Pozzeveri sarà attraversata dalla storia. Per la prima volta uno spettacolo teatrale verrà messo in scena proprio negli scavi archeologici dell'antica abbazia (ore 21.30), mentre dalle 20 i ricercatori e gli archeologi che stanno lavorando nell'area condurranno i cittadini in speciali visite guidate.

Dopo il successo della Notte bianca di sabato scorso, Altopascio si prepara ad accogliere un nuovo fine settimana ricco di eventi e di novità. "Badia, ieri, oggi e domani" è il titolo dello spettacolo prodotto dalla Compagnia Alchemia: anzi più spettacoli in uno, se è vero che all'interno del sito archeologico di Badia Pozzeveri ci saranno più performance che attraversaranno le varie epoche, dal 1200 al presente, con balzi in avanti nel futuro. Il pubblico potrà attraversarle attraverso il filo conduttore del teatro, cammiando per la prima volta in mezzo agli scavi archeologici, in un contesto davvero particolare (ingresso gratuito).

Ad Altopascio, invece, prenderà vita la rievocazione medievale, che si snoderà nel centro storico e nel parco delle Mura castellane. Qui verrà ricostruito l'accampamento dei crociati, con circa 15 padiglioni e 100 personaggi tra armati e civili. In piazza Ospitalieri sarà invece ricostruito uno scorcio dell'antico Hospitale gestito dai frati del Tau, con letti e degenti, servienti e medici. Saranno illustrati temi legati alla medicina e all'alimentazione medievale e sarà inoltre ricostruita una tintoria con annessa la bottega di un mercante di tessuti. Molte, come sempre, anche le iniziative collaterali: spazio alla gastronomia, con i locali di piazza Ricasoli e piazza Garibaldi che offriranno ai visitatori degustazioni di pietanze preparate seguendo antiche ricette della tradizione medievale. Sempre in piazza Garibaldi si terrà anche "Fantasticando", uno spettacolo curato dall'ensemble La Dama e l'Unicorno di Lucca, mentre in piazza Ricasoli ci sarà "Lo die in festa": giochi medievali per grandi e piccoli, esibizioni di saltimbanchi e giocolieri, truccabimbi e palloncini modellabili. Da non perdere anche il mercatino delle Arti e dei Mestieri che si terrà in via Cavour in contemporanea alla manifestazione, fino a mezzanotte. Si riprende poi la domenica mattina, alle 9, quando da piazza Ospitalieri partirà la ricostruzione della tappa Altopascio-Galleno della via Francigena, con un gruppo di pellegrini in abiti storici duecenteschi diretti a Roma. Accompagnati da alcuni Frati del Tau, durante il percorso che attraverserà anche la riserva naturale del Lago di Sibolla, i pellegrini saranno assaliti da un gruppo di briganti. Alle 16.45, poi, riprenderanno le attività in centro storico, con le cerimonie, i banchi, i mercatini, i giochi, i festeggiamenti medievali e, come da tradizione, alle 21.45 ci saranno i lanci con il trabucco.

Ma il fine settimana di Altopascio non finisce qui: si comincia, infatti, domani, venerdì 20, con il centro storico che diventa una grande area pedonale, negozi aperti di notte per il fuori tutto di stagione, locali che propongono musica dal vivo e, in piazza Gramsci, spazio all'educazione e alla crescita con la serata pedagogica. Mentre, in piazza Ospitalieri, si rinnova l'appuntamento con il Francigena International Arts Festival: alle 21.15 con "Prega, ama, combatti – il cosmo nel Medioevo", che proporrà musiche, canti e danze sacre e profane di tutta Europa, dal 1000 al 1400 (ingresso gratuito).