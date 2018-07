Mauro Rossi (Fiom): “Snaitech, pressioni da parte dell’azienda. I lavoratori non devono cedere”

Altri articoli in Piana

martedì, 31 luglio 2018, 18:02

Allo scopo di massimizzare questo obiettivo di sicurezza collettiva il sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi invita e prega con la massima cortesia la cittadinanza di segnare in rubrica e fare buon uso dei seguenti numeri telefonici

martedì, 31 luglio 2018, 16:02

Via dell'Immagine Farnocchia non è idonea per ospitare la sede del centro culturale islamico. Questa la posizione dell'amministrazione comunale di fronte alla richiesta della comunità islamica di modificare la destinazione d'uso di un capannone vicino al cimitero di Capannori, per adibirlo ad ospitare le loro attività

martedì, 31 luglio 2018, 14:36

E' come sempre un programma di grande livello musicale quello che animerà il mese di agosto nel territorio comunale di Capannori, grazie alle proposte del Francigena International Arts Festival, giunto alla sua 8^ edizione

martedì, 31 luglio 2018, 14:07

Prosegue nel mese di agosto “La bella estate”, il cinema all’aperto di Capannori che si svolge dal mercoledì al sabato alle ore 21.30 in Corte Mattaccio al Polo culturale Artémisia a Tassignano

martedì, 31 luglio 2018, 14:06

Gli spettacoli iniziano alle 21,30. Il biglietto costa 5 euro, 4 euro il ridotto per over 65 e under 12. Per le due prime visioni, invece, l'intero costa 7 euro e il ridotto 5

martedì, 31 luglio 2018, 08:49

Sono stati individuati tre autori di abbandono selvaggio ai quali è stata comminata una sanzione di 100 euro, oltre le spese di notifica di 15 euro. Sono al vaglio altre posizioni e non è escluso che si possa ricorrere a sistemi di videoripresa (telecamere) anche al fine di individuare i...