Non si attenuano gli attriti nel consiglio comunale di Porcari

martedì, 31 luglio 2018, 21:52

di andrea salerno

Nonostante il completamento dei lavori alla scuola media “Enrico Pea”, e la chiusura in pareggio del bilancio comunale, non si placano le polemiche tra maggioranza ed opposizione a Porcari. Il consiglio ha visto la minoranza, guidata da Riccardo Giovannoni, mantenere un atteggiamento critico verso l'attuale giunta.

La seduta odierna, come prevedibile, date le tensioni venutesi a formare nelle settimane precedenti, si è aperta con l'intervento del sindaco, Leonardo Fornaciari, che si è espresso in merito alla richiesta di dimissioni della giunta, pervenuta dalla minoranza, in seguito alla polemica sulla mancata partecipazione ai bandi europei da parte del comune.

“Ho atteso la convocazione del consiglio per rispondere alle critiche delle scorse settimane, poiché sono fermamente convinto che questa sia la sede principe della comunità – ha esordito Fornaciari -. La maggioranza è amareggiata per la vicenda, tuttavia la miglior risposta è stata data con i lavori alla scuola media “Pea”, che dopo essere stata ristrutturata, è diventata completamente antisismica, attingendo i fondi necessari ai lavori soltanto dalle casse comunali”.

Dopodiché, il sindaco Fornaciari ha voluto tranquillizzare i presenti comunicando che il fatto dell'uomo, che avrebbe compiuto atti osceni nel parco comunale frequentato dai bambini, balzato agli onori della cronaca pochi giorni or sono, non ha trovato conferme durante le indagini dei Carabinieri. Si presume, perciò, che tale accadimento sia stato ingigantito a causa di un cattivo utilizzo dei social.

Riccardo Giannoni, dopo aver accolto con sollievo le informazioni inerenti il caso del parco, è passato all'offensiva: “Il Sindaco, correttamente, ha detto che questo luogo è la massima espressione della comunità porcarese. Vorrei far notare che noi, da tempo, chiediamo che i cittadini possano assistere in modo più agevole alle sedute; pertanto abbiamo richiesto innumerevoli volte che il consiglio sia fruibile in diretta streaming. Questa richiesta, però, sino ad ora, è rimasta inascoltata”.

Anche durante il dibattito concernente le approvazioni del bilancio, che è stato chiuso in pareggio, e alcune modifiche all'elenco dei lavori pubblici del triennio 2018/2020, presentati dall'assessore alle finanze e al bilancio, Roberta Menchetti, l'opposizione non ha lesinato critiche alla giunta: “Nonostante la chiusura in parità del bilancio – ha dichiarato Giannoni – la sistematica rinuncia, da parte del comune, alla partecipazione ai bandi è andata a pregiudicare la possibilità di attingere a fondi extra, che avrebbero fatto comodo per la realizzazione di importanti opere pubbliche”.

L'appunto, in questo caso, era rivolto anche alle norme nazionali, colpevoli di limitare fortemente le possibilità di manovra delle amministrazioni locali.

Infine, l'assessore Menchetti, ha invitato la minoranza a fare un'opposizione costruttiva, senza preclusioni a prescindere. Non resta che attendere di capire come evolveranno le frizioni createsi tra gli scranni del municipio di Porcari.