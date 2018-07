Piana : capannori



Online il nuovo sito web del comune

giovedì, 26 luglio 2018, 15:37

Salto di qualità sotto il segno dell'innovazione a Capannori. Oggi (giovedì) è stato lanciato il nuovo sito web dell'Ente. Oltre a una nuova veste grafica, moderna e ottimizzata per dispositivi mobili e computer, presenta un'organizzazione dei contenuti incentrata sui bisogni del cittadino. Una particolare rilevanza, infatti, viene data aiservizi, sia quelli online sia quelli erogati dagli uffici. Il portale si caratterizza anche per mettere in evidenza i grandi temi che caratterizzano l'operato dell'amministrazione comunale; per ognuno di questi si possono leggere delle schede riassuntive e visualizzare le notizie correlate. Il nuovo sito è inoltre una finestra su quello che accade a Capannori; ecco quindi che è presente una sezione eventi dove si trovano le schede costantemente aggiornate dedicate agli appuntamenti di Capannori.

"Un'amministrazione attenta ai bisogni della popolazione si distingue anche per progetti come questo – commenta l'assessore alla semplificazione, Matteo Francesconi -. Oggi più che mai è importante disporre di un sito web moderno e fruibile da tutti. Si capisce quindi perché abbiamo ripensato l'impostazione del portale, che adesso è più intuitiva, semplice ed usabile. La nascita del nuovo sito web è frutto di un gioco di squadra che ha coinvolto tutti i settori dell'Ente, che ringrazio per l'impegno. Adesso continueremo a lavorare per implementare nuovi servizi online per i cittadini. Nel frattempo, chiunque lo voglia, può esprimere il proprio giudizio sul sito web utilizzando il breve questionario che abbiamo pubblicato online; vogliamo migliorarci anche grazie ai suggerimenti degli utenti. A partire dal mese di settembre, infatti, dopo una normale fase di test, il sito sarà implementato con nuovi servizi digitali, sempre nell'ottica di semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione".

Il sito è il punto di partenza per accedere a tutti i servizi online che facilitano la vita dei cittadini; già da adesso sono disponibili i pagamenti della mensa scolastica, del trasporto scolastico e delle multe, ci si può iscrivere ai servizi scolastici, inviare le pratiche del Suap e consultare quelle edilizie. Ai professionisti e alla popolazione sono invece rivolte le mappe del sistema informativo territoriale, con cartografie dedicate al regolamento urbanistico e alla pianificazione territoriale.

Nella homepage viene inoltre tenuta aggiornata un'agenda, cosicché è possibile sapere quando si svolgono eventi istituzionali pubblici, come assemblee e il consiglio comunale. Altra novità riguarda la comunicazione delle allerte meteo: in prima pagina si trova infatti un box che riporta lo stato attuale delle allerte e le previsioni meteo, aggiornato due volte al giorno con i dati provenienti dal Lamma. Ampio spazio è inoltre dato alle notizie istituzionali.

Il sito, infine, rispetta i requisiti dell'accessibilità.

L'indirizzo del sito istituzionale del Comune di Capannori è invariato: www.comune.capannori.lu.it