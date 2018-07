Scontro tra due auto e un camion, grave un giovane

Altri articoli in Piana

sabato, 21 luglio 2018, 12:32

Prenderanno in via nel corso dell'estate i lavori per l'estensione della rete del metano nella frazione di San Ginese di Compito. L'opera, già appaltata, sarà realizzata da Gesam spa in collaborazione con il comune e prevede l'estensione della rete del gas naturale, per un investimento di poco inferiore ai 700...

sabato, 21 luglio 2018, 11:31

La sua è una curiosa forma di teatro disegnato. Anzi, è proprio il teatro disegnato e portato in giro su una lavagna. Lui è Gek Tessaro, acclamato illustratore per l’infanzia (Premio Andersen, Premio nazionale Nati per leggere), che lunedì 23, alle 21, sarà in piazza Ospitalieri, il suo “Circo delle...

venerdì, 20 luglio 2018, 14:58

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della scuola media Enrico Pea di Porcari. L'immobile, grazie all'impegno della amministrazione comunale e dei tecnici dello studio Molteni, è stato dapprima rimesso in sicurezza, dopodiché sono state eseguite le opere necessarie per rendere la struttura integralmente antisismica

venerdì, 20 luglio 2018, 14:06

Prenderà il via martedì 24 luglio un intervento di manutenzione straordinaria della piscina comunale. Grazie a un investimento di 276 mila euro l'amministrazione comunale effettuerà una serie di lavori tecnico-funzionali che miglioreranno la qualità del servizio offerta agli utenti nonché la sicurezza generale.

venerdì, 20 luglio 2018, 12:46

Beccato dalla telecamera ambientale "No dumping" mentre scaricava rifiuti ingombranti, tra rottami di bicicletta, tavole, sacchi della spazzatura e altri materiali di uso domestico, in via Firenze, vicino al magazzino comunale. Autore del gesto è un uomo di Altopascio

venerdì, 20 luglio 2018, 08:54

Trentasei anni, nato a Taranto da genitori originari della Sardegna, Corda prende il posto di Fabio Berti, il coach che dopo oltre dieci anni ha lasciato il club gialloblu per intraprendere un’altra esperienza politico-amministrativa al comune di Chiesina Uzzanese dove già ricopre il ruolo di vicesindaco