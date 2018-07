Piana



Sicurezza stradale a Montecarlo, completato marciapiede su via Mammianese

venerdì, 27 luglio 2018, 21:23

Concluso l'intervento programmato intrapreso dall'amministrazione comunale con la creazione di un marciapiede lungo la Via Mammianese Sud (S.P. 4), strada di collegamento tra la Piana di Lucca e la Val di Nievole che attraversa il centro abitato di San Salvatore.

Il marciapiede collegherà il Parco Pubblico con il centro della località San Salvatore, corredato da un attraversamento pedonale luminoso in corrispondenza dell'ingresso pedonale del parco Armando De Dominicis.

Tali interventi hanno lo scopo di rendere più sicura la mobilità pedonale specialmente da parte di un'utenza debole, rappresentata da bambini e anziani, ma vuol anche essere un modo per costringere gli automobilisti a ridurre la velocità all'ingresso dei centri abitati.

Specialmente sulla Via Mammianese Sud (S.P. 4), strada ad alto richiesto dato che nella percorrenza verso il centro di San Salvatore è costituita da un lungo tratto in leggera discesa ed è caratterizzato dalla presenza, in prossimità dell'accesso al centro di San salvatore, del sottopassaggio ferroviario che è disallineato rispetto all'asse stradale ed è un restringimento della carreggiata.

"Con questo primo intervento - precisa il Sindaco Vittorio Fantozzi - operiamo la messa in sicurezza di un importante tratto di strada nel centro urbano di San Salvatore. Proseguiamo adesso, come da programma, con il completamento del marciapiede in località Caporale ed all'adozione di misure incentivanti la corretta circolazione stradale nel tratto interno della frazione allo scopo di garantire la sicurezza di tutti".