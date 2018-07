Spaccio di droga, segnalazione dei cittadini

Altri articoli in Piana

martedì, 24 luglio 2018, 18:43

Sconcerto, delusione, rabbia e amarezza sono i sentimenti provati da molti cittadini che si sono presentati allo “sportello del cittadino” istituito dall’amministrazione comunale di Capannori per rispondere ai quesiti che riguardavano le criticità degli edifici interferenti al raddoppio della linea Pistoia-Lucca

martedì, 24 luglio 2018, 15:44

Il comune ha richiesto finanziamenti al Ministero per l'installazione di altre quattro telecamere di videosorveglianza a Marlia, Guamo e San Leonardo in Treponzio

martedì, 24 luglio 2018, 15:40

Una ghiotta occasione per visionare i reperti archeologici rinvenuti nel sito di Fossa Nera, risalenti a 3.000 anni fa, e soprattutto per interagire con le ricostruzioni di scene di vita quotidiana risalenti a quell'epoca, presenti nelle aule

martedì, 24 luglio 2018, 13:12

Si concluderà con una grande festa in programma ai Laghetti di Lammari la manifestazione Live Dance Club – concerti per ballare promossa da ALDES/Spam. A partire dalle 18.30 grazie alla collaborazione del comune di Capannori, l'iniziativa prenderà il via con l'apertura di un mercatino dedicato all'artigianato e alla gastronomia

lunedì, 23 luglio 2018, 15:02

Sarà completato entro la metà di agosto il primo lotto della pista ciclo-pedonale della via Francigena nel tratto che va dalla rotonda di Antraccoli in via Romana all’altezza della Misericordia. Nel giro di alcuni giorni inizieranno i lavori di asfaltatura, della pista ciclabile e saranno spostati i pali della pubblica...

lunedì, 23 luglio 2018, 12:55

Ultima settimana di appuntamenti per il Luglio altopascese, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con le attività e le associazioni del territorio. La musica torna ad essere grande protagonista anche in quest’ultima settimana con il concerto del corpo musicale G.