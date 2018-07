Piana



Stefano Corda nuovo allenatore della prima squadra del Bf Porcari

venerdì, 20 luglio 2018, 08:54

Stefano Corda è il nuovo allenatore della prima squadra del Basket Femminile Porcari, quella che parteciperà al torneo di Promozione. Trentasei anni, nato a Taranto da genitori originari della Sardegna, Corda prende il posto di Fabio Berti, il coach che dopo oltre dieci anni ha lasciato il club gialloblu per intraprendere un’altra esperienza politico-amministrativa al comune di Chiesina Uzzanese dove già ricopre il ruolo di vicesindaco.



Corda, che vive a Lucca dall’età di 7 anni, ha già una lunga esperienza da allenatore. Ha cominciato a 19 anni coadiuvando Patrizia Martini nel minibasket a San Donato. Quindi è stato assistente alla Pallacanestro Lucca e subito dopo per quattro stagioni, fino al 2011-2012, ha fatto parte del Basket Femminile Le Mura dove ha potuto lavorare a contatto con Mirco Diamanti.



E’ poi tornato alla Pallacanestro Lucca, allora guidata da Russo e Mecacci, allenando contemporaneamente le giovanili della Libertas Lucca. Da lì è passato allo Junior Lucca alla cui guida ha vinto il campionato di Promozione, allenando contemporaneamente le giovanili del Cmb Lucca. Infine l’esperienza in serie D alla Libertas, due stagioni importanti, specie l’ultima, chiusa in netto crescendo.



Adesso l’approdo al Bf Porcari, l’ennesima realtà provinciale con cui coach Corda si misura.



“Se due mesi fa mi avessero detto che sarei tornato ad allenare nel femminile non ci avrei nemmeno pensato – dice Corda -. Poi però ho ricevuto la chiamata del Bf Porcari e mi è venuta la curiosità di riprovare questa esperienza. Per me è una sfida nuova che raccolgo con entusiasmo, in un ambiente particolare di cui ho sempre sentito parlare bene. Si tratta senz’altro di un arricchimento”.



Corda ha già avuto modo di prendere contatto con la squadra, che è composta dalle stesse 12 giocatrici che si sono ben comportate nella scorsa stagione al punto da vincere la Coppa Primavera. Tutte ragazze giovani, da 17 a 22 anni, alcune delle quali saranno impegnate anche con l’Under 18.



Nella prossima stagione infatti il Bf Porcari si presenterà al via con cinque squadre agonistiche: oltre alla Promozione, affidata appunto a Corda, ci saranno l’Under 18 e l’Under 16 allenate da Simone Taddei e l’Under 14 Gold e l’Under 14 Silver allenate da Francesca Salvioni.



Dietro di loro la grande base rappresentata dal settore minibasket, di cui è responsabile Adele Fanucchi.