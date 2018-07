Stefano Gori ricevuto dal sindaco Menesini

Altri articoli in Piana

giovedì, 26 luglio 2018, 14:06

Luglio altopascese, finale con il botto. Tutto pronto, ad Altopascio, per l'ultimo fine settimana di eventi della manifestazione di punta dell'estate della cittadina del Tau

giovedì, 26 luglio 2018, 10:50

Sono cominciati ufficialmente i lavori di risanamento della fognatura nel centro di Capannori, più precisamente tra via dei Babbi e via Piaggia, dove in totale saranno sostituiti circa 450 metri di condotta

giovedì, 26 luglio 2018, 09:40

Grazie ad un finanziamento da 82 mila euro di Erp Lucca, sono stati affidati i lavori di sostituzione dei solai di copertura delle due porzioni centrali composte da due alloggi del fabbricato in via del Poggetto, con la realizzazione di un cordolo di coronamento in acciaio, impermeabilizzazione e coibentazione sia...

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:52

Più sicurezza in via delle Suore a Lammari. L’amministrazione comunale in autunno amplierà uno dei tratti più stretti della strada dove la carreggiata ha una larghezza inferiore a due metri e corre fra una fossa e una canaletta demaniale.

martedì, 24 luglio 2018, 18:46

Da Capannori, riceviamo sempre più numerose segnalazioni di un giro di droga. Gli abitanti intendono mettere in evidenza questa piaga

martedì, 24 luglio 2018, 18:43

Sconcerto, delusione, rabbia e amarezza sono i sentimenti provati da molti cittadini che si sono presentati allo “sportello del cittadino” istituito dall’amministrazione comunale di Capannori per rispondere ai quesiti che riguardavano le criticità degli edifici interferenti al raddoppio della linea Pistoia-Lucca