Tau Calcio: ecco gli staff tecnici per la prossima stagione

venerdì, 27 luglio 2018, 15:07

Dopo aver svelato i nuovi atleti che vestiranno la casacca amaranto nella prossima stagione, per il Tau Calcio Altopascioè tempo di annunciare anche l'organigramma tecnico che sarà alla guida delle varie formazioni. Il responsabile tecnico del Tau sarà Roberto Romoli a cui si affiancherà Marco Napolioniin qualità di responsabile tecnico del Centro di formazione Inter. Per il Centro di formazione, che si sviluppa interamente nello stadio di Altopascio, lo staff si compone in questo modo: Riccardo Carbone (match analyst), Francesco Secchiaroli (coordinatore dei preparatori atletici) e Ildebrando Staffico che si occuperà della tecnica individuale e della crescita dei singoli. I preparatori dei portieri saranno invece Stefano Gaddini, Davide Bernardini e Murizio Burgan.Arriviamo poi agli allenatori: sulla panchina degli Allievi regionali Elite (2002)

siederà Simone Giuli, mentre su quella degli Allievi regionali B (2003) ci sarà Francesco Bozzi. I Giovanissimi regionali Elite (2004) saranno seguiti da Gabriel Pucci mentre i Giovanissimi provinciali B (2005) da Massimo Barsotti. Passando alla categoria esordienti, gli A (2006) saranno affidati alle cure di Tommaso Palilla e Alessandro Guerri mentre i B (2007) a quelle di Nicola Cervelli e Nicola Vettori. Per quanto riguarda i pulcini, i 2008 saranno guidati da Marco Grazzini e Nicola Gennazzani, i 2009 da Alessandro Guerri e Umberto Terigi. Infine i Primi Calci (2010) saranno seguiti da Nicola De Iturbe e Davide Lenzi.



Allargando lo sguardo alle altre realtà che fanno parte del mondo Tau non si può non parlare del centro Academy Tau di Badia Pozzeveri, dove allenatori e preparatori seguono i ragazzi dai Giovanissimi B, 2005, fino ai Piccoli Amici del 2012. Tutto confermato lo staff, con Paolo Lepori nel ruolo di responsabile tecnico. Per i Giovanissimi B (2005), ci sarà Francesco D'Addario, i 2006 saranno seguiti da Francesco Carotenuto e Diego Ferraro, mentre gli Esordienti B 2007 da Francesco D'Addario e Andrea Trinci. Giuseppe Stelluto, Andrea Mei, Diego Ferraro e Vincenzo Catanese seguiranno i Pulcini 2008; per i 2009 ci saranno Rudy Iervolino, Francesco Gabbani e Hernan Ghiloni. E ancora Primi Calci 2010 con Matteo Michelotti, Andrea Donati e Federico Natali, mentre per i Piccoli amici troviamo Matteo Michelotti e Denise Gironi per i 2011, e Carlo Carducci, Marco Michelotti, Samuele Bellini,

Hernan Ghiloni e Francesco Fenucci per i 2012. Chiudono il cerchio Sara Guelfi, Emanuele Prosperi e Vincenzo Catanese in qualità di preparatori, Maurizio Burgan, Domenico Perlongo, Cristian Gabbani e Saleh Aitlaamiri in qualità di preparatori dei portieri e Francesco D'Addario con la qualifica di maestro di tecnica.



Spostandoci su Lucca, troviamo il Centro Sandro Vigninicon Vittorio Tosto comeresponsabile tecnico, mentre i 2010 saranno seguiti da Alessandro Giannoni e Rocco Spina, i 2009 da Marcello e Alessio Biancani e da Stefano Porcu, i 2008 da Marco Ciucci e Stefano Tosto. Si continua con la Scuola Calcio Inter, presente da due anni all'interno del Centro Vignini allo stadio Porta Elisa e rivolta ai bambini tra i 6 e gli 8 anni di età: il responsabile è Nicola Gennazzani, menre della parte organizzativa si occupa Stefano Brini, in collaborazione con Franca Corradi per la segreteria. Emanuele Cesana, invece, si occupa della preparazione motoria, con Lorenzo Gabrielli e Matteo Bandettini impegnati con i 2011, 2012 e 2013.







Completa la complessa e variegata realtà dell'Asd Tau Calcio Altopascio, la novità di quest'anno, annunciata poche settimane fa: la nascita di Lucca Academy Tau, il connubio tra Tau Calcio e Aquila Sant'Anna per la creazione di un polo sportivo e calcistico innovativo, all'avanguardia e seguito nei minimi dettagli, rivolto ai bambini di un'età compresa tra i 5 e i 9 anni. Il direttore sportivo è Augusto Rotolo, mentre Tommaso Marcinnò ricopre il ruolo di responsabile tecnico. Chiude il quadro Alessandro Pieri, in qualità di istruttore dei portieri. Per gli allenatori: Alessandro Bellavista e Alessandro Nieddu per i 2009, Luca Trotta e Alessandro Bellavista per i 2010, Francesco Perugia e Claudia Bei per i 2011, Martina Nucci, Riccardo Rinaldi e Saverio Pellegrini per gli anni 2012 e 2013. Per iscriversi a questa nuova realtà è sufficiente recarsi al centro sportivo di Sant'Anna,

in via del Tiro a Segno, oppure chiamare i numeri 339.5634449 (Stefano Brini); 338.9326011 (Bianchini).