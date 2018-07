Tornano le notti dell'archeologia: giovedì una visita guidata agli scavi di Fossanera

Altri articoli in Piana

martedì, 24 luglio 2018, 15:44

Il comune ha richiesto finanziamenti al Ministero per l'installazione di altre quattro telecamere di videosorveglianza a Marlia, Guamo e San Leonardo in Treponzio

martedì, 24 luglio 2018, 13:12

Si concluderà con una grande festa in programma ai Laghetti di Lammari la manifestazione Live Dance Club – concerti per ballare promossa da ALDES/Spam. A partire dalle 18.30 grazie alla collaborazione del comune di Capannori, l'iniziativa prenderà il via con l'apertura di un mercatino dedicato all'artigianato e alla gastronomia

lunedì, 23 luglio 2018, 15:02

Sarà completato entro la metà di agosto il primo lotto della pista ciclo-pedonale della via Francigena nel tratto che va dalla rotonda di Antraccoli in via Romana all’altezza della Misericordia. Nel giro di alcuni giorni inizieranno i lavori di asfaltatura, della pista ciclabile e saranno spostati i pali della pubblica...

lunedì, 23 luglio 2018, 12:55

Ultima settimana di appuntamenti per il Luglio altopascese, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con le attività e le associazioni del territorio. La musica torna ad essere grande protagonista anche in quest’ultima settimana con il concerto del corpo musicale G.

lunedì, 23 luglio 2018, 10:36

Oltre allo spettacolo teatrale e alle visite guidate negli scavi, condotte dai ricercatori e dai professori della Divisione di Paleopatologia dell'Università di Pisa e della Ohio State University, nella cittadina del Tau un grande successo è stato riscosso anche da Altopascio Medievale

lunedì, 23 luglio 2018, 08:43

La Uilcom Nord Toscana settore carta interviene per fare alcune puntualizzazioni in relazione alla dolorosa vicenda del fallimento della società Papergroup Spa, con sede amministrativa e centro direzionale a Carraia