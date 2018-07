Uilcom: "Papergroup, attenti alle necessità dei lavoratori"

Altri articoli in Piana

lunedì, 23 luglio 2018, 12:55

Ultima settimana di appuntamenti per il Luglio altopascese, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con le attività e le associazioni del territorio. La musica torna ad essere grande protagonista anche in quest’ultima settimana con il concerto del corpo musicale G.

lunedì, 23 luglio 2018, 10:36

Oltre allo spettacolo teatrale e alle visite guidate negli scavi, condotte dai ricercatori e dai professori della Divisione di Paleopatologia dell'Università di Pisa e della Ohio State University, nella cittadina del Tau un grande successo è stato riscosso anche da Altopascio Medievale

domenica, 22 luglio 2018, 13:27

Sono state oltre 550 le persone che hanno partecipato ieri sera allo stabilimento Fapim di Spianate di Altopascio alla tradizionale festa d’estate per raccogliere fondi in favore della Fondazione Meyer

sabato, 21 luglio 2018, 16:07

Il Gruppo Consiliare 5 Stelle di Capannori apprende, è scritto in una nota, con profondo dispiacere per i cittadini di Capannori dell'ulteriore "stella" appuntata sul petto del sindaco Menesini

sabato, 21 luglio 2018, 12:32

Prenderanno in via nel corso dell'estate i lavori per l'estensione della rete del metano nella frazione di San Ginese di Compito. L'opera, già appaltata, sarà realizzata da Gesam spa in collaborazione con il comune e prevede l'estensione della rete del gas naturale, per un investimento di poco inferiore ai 700...

sabato, 21 luglio 2018, 11:31

La sua è una curiosa forma di teatro disegnato. Anzi, è proprio il teatro disegnato e portato in giro su una lavagna. Lui è Gek Tessaro, acclamato illustratore per l’infanzia (Premio Andersen, Premio nazionale Nati per leggere), che lunedì 23, alle 21, sarà in piazza Ospitalieri, il suo “Circo delle...