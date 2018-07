Piana



Un tuffo nella musica medioevale per il Francigena International Arts Festival a Altopascio

giovedì, 19 luglio 2018, 10:15

Non poteva che essere Altopascio e la sua splendida piazza Ospitalieri il luogo dove Ars Maxima propone, nell'ambito della 8° edizione del Francigena International Arts Festival, lo spettacolo "Prega, Ama, Combatti, il cosmo del medioevo" con canti, musiche e danze sacre e profane di tutta Europa dal 1000 al 1400 e musiche di Perotinus, Dufay, Josquin des Pres, Landini, Machaut, von der Vogelweide.



L'evento, che è inserito nel programma del Luglio Altopascese dell'amministrazione comunale, si svolge nella piazza simbolo della centralità del paese nell'epoca medioevale, dove sorgeva un ospedale per i pellegrini che percorrevano, come accade ancora oggi, la via Francigena e esisteva un corpo, i Cavalieri del Tau, che li difendeva da predoni e briganti. La migliore atmosfera per l'ensemble vocale-strumentale Ars Maxima, di recente costituzione. Un gruppo formato da dilettanti e professionisti, accomunati dalla passione per la musica corale, soprattutto medievale e rinascimentale. Ne è fondatrice Fernanda Piccini, cantante e insegnante di sicura esperienza. Questa sera il gruppo si cimenta in un concerto di vasto respiro, con canti, musiche e danze in costume, in grado di offrire un repertorio esauriente e completo della realtà musicale Europea dal Medioevo al Rinascimento.La gioia e l'entusiasmo profusi nel concerto dai componenti del gruppo non potranno non catturare e divertire anche le persone più lontane da questo tipo di musica.



Ensemble Ars Maxima ha sede a Lucca ma riunisce persone di varie città della Toscana e della Liguria Soprani Annarita Dallamarca Monica Oldoini Daniela piccini Giusy Parisi ContraltiEgon Botteghi Hanna Krupinska Fernanda Piccini Tiziana Santini Tenori Morando Bertoncini Massimo Cosmelli Antonio Sechi Bassi Luca Comelli Filippo Pochini Edoardo Saulino Voci soliste Annarita Dallamarca Daniela Piccini Massimo Cosmelli Viola Ariane Maurette Flauto, liuto Enrico Bardellini Luca Comelli Direzione e percussioni Fernanda Piccini Costumi e coreografie Hanna Krupinska Cristiana Brancolini



