1 milione e 350 mila euro per realizzare il primo lotto della Cittadella dello Sport

venerdì, 10 agosto 2018, 14:04

Sono arrivati: 1 milione e 350 mila euro ottenuti dall'amministrazione Menesini partecipando a un bando Cipe nel dicembre 2017 e necessari per realizzare il primo lotto della Cittadella dello Sport nella zona della piscina e del campo sportivo di Capannori sono ufficialmente nelle casse del municipio.

Un concreto passo in avanti, quindi, per dare il via al cantiere che realizzerà un'opera unica nella Piana di Lucca. Il via ai lavori è previsto all'inizio del 2019, visto che per poter approvare il progetto esecutivo e poi fare la gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori era indispensabile la disponibilità dei soldi. A settembre quindi la giunta approverà l'esecutivo e seguirà la gara.

Per il sindaco Luca Menesini, quindi, oggi inizia un percorso storico per il territorio, che permette alla città da lui guidata di avere uno spazio bello, efficiente e moderno per il calcio e per tanti sport ritenuti minori ma che invece Menesini reputa prioritari per dare ai giovani più opportunità di scelta.

“Sono molto orgoglioso di poter dire che stiamo trasformando in realtà un sogno che Capannori ha da tanti anni, ovvero la Cittadella dello Sport – dice il sindaco Menesini –. Adesso che i soldi sono arrivati possiamo dare il via al percorso che ci porterà a realizzare il primo lotto della Cittadella dello Sport, ovvero l'area legata al campo sportivo. Nel frattempo sono in corso anche i lavori alla piscina comunale, anche questi messi in campo nell'ottica di garantire un servizio sempre migliore e di qualità. Due interventi paralleli ma uniti dall'importanza che diamo allo sport e soprattutto allo sport a portata di tutti. Sappiamo quanto far fare attività sportiva ai figli incida nelle tasche delle famiglie, riteniamo quindi che sia giusto che l'amministrazione comunale metta a loro disposizione luoghi belli, con molte opzioni, funzionali e accessibili a prezzi convenienti. Siamo di fronte a un grande passo per creare un luogo di tutti gli sport, che Capannori merita e che ci rende ancora più strategici e baricentrici per molte realtà sportive del comprensorio”.

Al finanziamento di 1 milione e 350 mila euro ottenuto dal Cipe va aggiunto un co-finanziamento da parte del Comune di 150.000 euro.

Quindi con il primo lotto dei lavori, per un importo complessivo di 1 milione e 500 mila euro, l'amministrazione Menesini realizzerà: la riqualificazione del campo di calcio, il completo rifacimento degli spogliatoi e delle tribune; la realizzazione di una pista di atletica in cui praticare la corsa, la corsa a ostacoli e la corsa a staffetta; lo spazio per il lancio del peso, il lancio del disco, il lancio del martello e il lancio del giavellotto; lo spazio per il salto in alto e quello per il salto con l’asta e il salto in lungo; la realizzazione di una pista per la corsa in bicicletta e lo skiroll.

Per la seconda parte degli interventi l’amministrazione ipotizza di procedere aprendo un percorso misto pubblico-privato. Con il secondo lotto, l’amministrazione realizzerà una piscina all’aperto, una palestra e ulteriori attrezzature sportive.

“La Cittadella dello Sport di Capannori consente a tantissimi tipi di sport di ritrovarsi nella stessa area e di scambiare – conclude il primo cittadino –. Diventa quindi un luogo importante anche dal punto di vista sociale, dove i ragazzi possono incontrarsi e conoscersi, e dal punto di vista educativo, poiché lo sport è un mezzo con cui diffondere valori importanti come l’amicizia, l’uguaglianza e il rispetto”.

