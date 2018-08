Piana



60 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria per la palestra della scuola 'Piaggia'

mercoledì, 8 agosto 2018, 15:41

In arrivo importanti lavori di manutenzione straordinaria per la palestra polivalente della scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di via del Casalino a Capannori utilizzata anche dagli studenti del vicino liceo scientifico 'E.Majorana'.

L'amministrazione comunale, con un investimento di 60 mila euro, entro l'estate realizzerà un intervento finalizzato alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti della palestra, dei corridoi e degli spogliatoi.

I nuovi apparecchi illuminanti saranno con lampade a led e più potenti rispetto agli attuali raggiungendo i 600 lux al suolo.

“Si tratta di un intervento importante – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni - che ha l'obiettivo di garantire un maggiore comfort visivo e una maggiore uniformità dell'illuminazione di questo importante impianto sportivo che oltre ad essere utilizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Piaggia' e dal liceo scientifico 'Majorana' ospita anche le partite della Nottolini Volley oggi in serie B1. Con l'utilizzo di lampade a Led si produrrà anche un significativo risparmio energetico. Teniamo particolarmente al fatto che le palestre comunali siano funzionali ed efficienti per garantirne il miglior utilizzo possibile da parte di tutti gli utenti. Per questo stiamo lavorando ad un monitoraggio di questi impianti per individuare le eventuali necessità di manutenzione e stilare un programma di interventi”.