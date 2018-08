Piana



A Porcari la cena dedicata al Pomodoro Canestrino

martedì, 7 agosto 2018, 12:59

Sabato 11 agosto Porcari ospita l’ultima delle tre serate dedicate alla promozione del neonato presidio Slow Food del Pomodoro Canestrino di Lucca. L’appuntamento è alle 20.30 alla Cooperativa L’Unitaria in via del Sesto per la cena organizzata dalla Condotta Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi in collaborazione con Porcari Agricola, Cooperativa L’Unitaria e Comune di Porcari. Come per gli eventi di Lucca e Capannori, il ricavato sarà destinato alla partecipazione del Presidio alla prossima edizione del Salone del Gusto Terra Madre a Torino dal 20 al 24 settembre.

Questo il menù della serata. Antipasti con sua Maestà il Canestrino e altri ortaggi dei produttori soci della Cooperativa L’Unitaria, pecorino a Latte Crudo della Montagna Pistoiese Presidio Slow Food con Miele di Zafferano, vellutata di Fagiolo Rosso di Lucca Presidio Slow Food, pasta all’Aglione della Val di Chiana con passata di Pomodoro Canestrino di Lucca Presidio Slow Food, spezzatino in umido con le vere Stringhe Lucchesi (diffidate dalle imitazioni) e per finire tiramisù con crema allo Zafferano

E’ obbligatoria la prenotazione entro giovedì 9 agosto allo 0583/211070 oppure 3297399748 (Marco) telefono e wa.

Ogni prodotto di presidio è accompagnato da un'etichetta "narrante" che racconta non solo le qualità del prodotto, ma identifica il singolo produttore e racconta il territorio in cui viene prodotto.

Un presidio slow food è un marchio di tutela di prodotti che rischiano di scomparire, e, come è evidente dal caso del canestrino, non solo di un prodotto ma dell'intera filiera (questa è una cosa che finora è uscita poco sugli altri comunicati). La filiera del canestrino poi è particolarmente ricca, ne fanno parte non solo i produttori ma anche e soprattutto i sementieri, che hanno protetto i semi impedendo che questo particolare pomodoro sparisse dai nostri campi e dalle nostre tavole.

“Dopo i due aperitivi di Lucca e Capannori - spiega il consigliere delegato Pietro Ramacciotti - alla cena di Porcari il canestrino è assoluto protagonista, con tanti piatti freschi preparati dai nostri produttori. La cena ci permetterà di partecipare in settembre al salone del gusto di Torino, l'appuntamento biennale con il modo del cibo organizzato da Slow Food, che si trasformerà così in una grande vetrina per il territorio”.

Il presidio del Pomodoro Canestrino di Lucca è sostenuto da Comune di Porcari, Comune di Lucca, Comune di Capannori e Fondazione Banca del Monte di Lucca e va a fare compagnia al fagiolo rosso di Lucca, primo presidio slow food della piana di Lucca.