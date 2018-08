Piana



Al cinema sotto le stelle di Altopascio arriva la prima assoluta di Hotel Transylvania 3

mercoledì, 22 agosto 2018, 13:16

Si conclude in grande stile ad Altopascio la programmazione della seconda edizione di "Arena Puccini", l'appuntamento con il cinema sotto le stelle promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con il cinema-teatro "G. Puccini". Una rassegna che ha visto una grande partecipazione di pubblico, con la proiezione di alcune delle migliori pellicole uscite nel 2017 e nel 2018. Fino a domenica 2 settembre, infatti, resterà in programmazione, in prima visione assoluta, l'attesissimo "Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa". Drac, Mavis e tutti gli altri personaggi della serie vampiresca amatissima dai più piccoli saranno protagonisti in piazza Ospitalieri.

Il film d'animazione, diretto da Genndy Tartakovsky (tra i doppiatori italiani ci sono Caludio Bisio e Cristiana Capotondi), è il terzo capitolo della saga. Dopo oltre un secolo trascorso a soddisfare le esigenze degli ospiti del suo hotel di lusso per mostri, il conte Dracula si lascia convincere dalla sua figlioletta Mavis che è tempo di una vacanza. Così Drac, Mavis e tutti i loro amici si imbarcano su una nave da crociera extralusso. Mentre tutti si rilassano e si divertono partecipando alle varie attività a bordo, Drac si innamora del capitano della nave: la seducente Ericka. Il bel capitano si rivelerà però essere niente meno che la discendente del cacciatore di vampiri Van Helsing. Così, un semplice flirt estivo, rischierà di trasformarsi in una catastrofe.

Gli spettacoli iniziano alle 21,30. Il biglietto costa 7 euro, 5 euro il ridotto per over 65 e under 12.